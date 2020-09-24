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Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

24.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

21 октября с аукциона разыграют 8 участков в Смолевичах. Все вакантные земельные наделы выделены в квартале новой коттеджной застройки. Начальные цены участков варьируются от 20 тыс. до 20,7 тыс. рублей, коммуникации есть. В обзоре – фото и актуальная информация по каждому из лотов.

Всеучасткинакарте

г. Смолевичи, ул. А.Мицкевича, д.21 (Лот №1)

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Участок №21 – самый дешевый лот предстоящего аукциона. Он выделен на улице Адама Мицкевича, площадь земельного надела – 13,22 сотки. Из минусов – треугольная форма участка, из плюсов – свежий асфальт, возможность подключиться к коммуникациям (газ, вода и электричество), достаточно ровный ландшафт. Соседи преимущественно строятся, некоторые из домов уже жилые. Недалеко от участка есть большая детская площадка. Победителю торгов следует предусматривать также расходы на организацию аукциона, в данном случае — 69 рублей.

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Общая площадь участка — 13,22 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;

Расходы по организации и проведению аукциона Br 69

Координаты участка: 54.008499, 28.116794;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. И.Буйницкого, д. 18 (Лот №2)

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

По своим характеристикам вакантные участки схожи. Все они выделены в квартале новой коттеджной застройки, все имеют доступ к необходимым коммуникациям. Площадь участка №18 (Лот №2) порядка 15 соток, стартовая цена – 20 100 рублей. Участок ровный, слегка заросший, подъезд – гравийка, сосед справа строятся. Расходы на организацию аукциона потянут 76,5 рублей.

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Общая площадь участка — 14,75 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 100;

Расходы по организации и проведению аукциона — Br 76,5

Координаты участка: 54.009889, 28.124662;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 78 и д. 80 (Лоты №3 и №4)

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Участки № 78 и № 80 смежные и практически идентичные. Площадь каждого из участков – 14,75 сотки, форма прямоугольная, территория ровная, но есть небольшой склон. На одном из участков следы строительной техники, такое ощущение, что территорию пытались ровнять. Подъезд асфальтирован, есть возможность подключиться с коммуникациям.

Выделены наделы на пустыре. Пока сосед есть лишь справа, но скоро появится и слева. В июле 2020 года соседние участки (№ 74 и № 76) выставлялись на торги за 20 тыс. рублей, в итоге были проданы единственным заявителям по стартовой цене увеличенной на 5% (за 21 тыс. рублей или $ 8,8 тыс. каждый). Среди нюансов – расходы на аукцион. Для этих лотов расходы на организацию и проведение аукциона обошлись в Br 870,55 (Лот №3) и Br 864,55 (Лот №4).

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Общая площадь каждого из участков — 14,75 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка № 78 (Лот №3) — Br 20 200;

Первоначальная стоимость земельного участка № 80 (Лот №4) — Br 20 300;

Расходы по организации и проведению аукциона (Лот №3) — Br 870,55

Расходы по организации и проведению аукциона (Лот №4) — Br 864,55

Координаты участка: 54.009759, 28.132566

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. С.Манюшки, д. 30 (Лот №5)

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Участок № 30 находится в первой линии коттеджной застройки. Площадь земельного надела 15 соток, территория ровная, заросшая высокой травой. Слева почти готовый дом, сосед справа еще строится. Перед участком — небольшая лесополоса, автомобильная дорога и сельхозугодия. Здесь также есть возможность подключить коммуникации.

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 400;

Расходы по организации и проведению аукциона — Br 73,5

Координаты участка: 54.013158, 28.129312;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. И.Буйницкого, д. 13 (Лот №6)

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Участок №13 находится на улице И.Буйницкого. Площадь земельного надела 15 соток, территория ровная, но заросшая деревьями и кустарником. Участок угловой, подъезд – гравийка (рядом проходит асфальтированная дорога). Торги за данный лот начнуться с 20 500 рублей. Будущий собственник также сможет подключиться к электричеству, газу и воде. Расходы на проведение аукциона составляют 69 рублей.

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 500;

Расходы по организации и проведению аукциона — Br 69;

Координаты участка: 54.009992, 28.125421;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. К.Калиновского, д. 8 (Лот №7)

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Участок №8 по улице К. Калиновского находится недалеко от выезда из квартала коттеджной застройки. Участок трапецивидный, заросший высокой травой и деревьями. Рядом есть жилые дома, ближайшие соседи строятся. Площадь участка – почти 15 соток, начальная цена лота – 20.600 рублей. Коммуникации есть.

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Общая площадь участка — 14,95 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 600;

Расходы по организации и проведению аукциона — Br 54

Координаты участка: 54.011883, 28.119900;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 51 (Лот №8)

Участок №51 по улице Василя Быкова – замыкающий и самый дорогой лот аукциона. Он угловой, находится в центре застройки. Территория земельного надела ровная, удобная для строительства дома. Из коммуникаций заявлены газ, вода и электричество. Подъезд – гравийка. Торги за лот начнуться с 20 700 рублей, в 864,55 рублей обошлась организация аукциона.

Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Общая площадь участка — 14,75 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 700;

Расходы по организации и проведению аукциона — Br 864,55;

Координаты участка: 54.008650, 28.130205;

Расстояние до МКАД: 29 км.

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Теги: Минск
 
 
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21 октября с аукциона разыграют 8 участков в Смолевичах. Все вакантные земельные наделы выделены в квартале новой коттеджной застройки. Начальные цены участков...
 
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