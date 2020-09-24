|
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
24.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Всеучасткинакарте
Участок №21 – самый дешевый лот предстоящего аукциона. Он выделен на улице Адама Мицкевича, площадь земельного надела – 13,22 сотки. Из минусов – треугольная форма участка, из плюсов – свежий асфальт, возможность подключиться к коммуникациям (газ, вода и электричество), достаточно ровный ландшафт. Соседи преимущественно строятся, некоторые из домов уже жилые. Недалеко от участка есть большая детская площадка. Победителю торгов следует предусматривать также расходы на организацию аукциона, в данном случае — 69 рублей.
По своим характеристикам вакантные участки схожи. Все они выделены в квартале новой коттеджной застройки, все имеют доступ к необходимым коммуникациям. Площадь участка №18 (Лот №2) порядка 15 соток, стартовая цена – 20 100 рублей. Участок ровный, слегка заросший, подъезд – гравийка, сосед справа строятся. Расходы на организацию аукциона потянут 76,5 рублей.
Участки № 78 и № 80 смежные и практически идентичные. Площадь каждого из участков – 14,75 сотки, форма прямоугольная, территория ровная, но есть небольшой склон. На одном из участков следы строительной техники, такое ощущение, что территорию пытались ровнять. Подъезд асфальтирован, есть возможность подключиться с коммуникациям.
Выделены наделы на пустыре. Пока сосед есть лишь справа, но скоро появится и слева.
Общая площадь каждого из участков — 14,75 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка № 78 (Лот №3) — Br 20 200;
Первоначальная стоимость земельного участка № 80 (Лот №4) — Br 20 300;
Расходы по организации и проведению аукциона (Лот №3) — Br 870,55
Расходы по организации и проведению аукциона (Лот №4) — Br 864,55
Координаты участка: 54.009759, 28.132566
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. С.Манюшки, д. 30 (Лот №5)
Участок № 30 находится в первой линии коттеджной застройки. Площадь земельного надела 15 соток, территория ровная, заросшая высокой травой. Слева почти готовый дом, сосед справа еще строится. Перед участком — небольшая лесополоса, автомобильная дорога и сельхозугодия. Здесь также есть возможность подключить коммуникации.
Участок №13 находится на улице И.Буйницкого. Площадь земельного надела 15 соток, территория ровная, но заросшая деревьями и кустарником. Участок угловой, подъезд – гравийка (рядом проходит асфальтированная дорога). Торги за данный лот начнуться с 20 500 рублей. Будущий собственник также сможет подключиться к электричеству, газу и воде. Расходы на проведение аукциона составляют 69 рублей.
Общая площадь участка — 14,95 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 600;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br 54
Координаты участка: 54.011883, 28.119900;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 51 (Лот №8)
Участок №51 по улице Василя Быкова – замыкающий и самый дорогой лот аукциона. Он угловой, находится в центре застройки. Территория земельного надела ровная, удобная для строительства дома. Из коммуникаций заявлены газ, вода и электричество. Подъезд – гравийка. Торги за лот начнуться с 20 700 рублей, в 864,55 рублей обошлась организация аукциона.
Общая площадь участка — 14,75 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 700;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br 864,55;
Координаты участка: 54.008650, 28.130205;
Расстояние до МКАД: 29 км.
Читайте также:
В Минске построят новую многопрофильную больницу. При необходимости она может быть перепрофилирована в инфекционный стационар
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 октября с аукциона разыграют 8 участков в Смолевичах. Все вакантные земельные наделы выделены в квартале новой коттеджной застройки. Начальные цены участков...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)