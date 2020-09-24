Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам

Участки № 78 и № 80 смежные и практически идентичные. Площадь каждого из участков – 14,75 сотки, форма прямоугольная, территория ровная, но есть небольшой склон. На одном из участков следы строительной техники, такое ощущение, что территорию пытались ровнять. Подъезд асфальтирован, есть возможность подключиться с коммуникациям.

Выделены наделы на пустыре. Пока сосед есть лишь справа, но скоро появится и слева. В июле 2020 года соседние участки (№ 74 и № 76) выставлялись на торги за 20 тыс. рублей, в итоге были проданы единственным заявителям по стартовой цене увеличенной на 5% (за 21 тыс. рублей или $ 8,8 тыс. каждый). Среди нюансов – расходы на аукцион. Для этих лотов расходы на организацию и проведение аукциона обошлись в Br 870,55 (Лот №3) и Br 864,55 (Лот №4).