﻿ Глава дипломатии ЕС заявил о пересмотре отношений с Беларусью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава дипломатии ЕС заявил о пересмотре отношений с Беларусью

24.09.2020 10:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По мнению Европейского союза, инаугурация и новый мандат Александра Лукашенко не имеют достаточной легитимности. Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.


В заявлении вновь декларируется позиция, изложенная в более раннем документе от 11 сентября: ЕС настаивает, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными, и, таким образом, считает их результаты сфальсифицированными и не признает их.

«С учетом этого так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — говорится в заявлении Борреля.

В тексте также сказано, что инаугурация напрямую противоречит воле большей части населения Беларуси, которая выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, не прекращающихся с момента проведения выборов. Это событие, по мнению главы европейской дипломатии, приведет только к более глубокому политическому кризису в нашей стране.

Также в документе снова повторяется, что ЕС ожидает от белорусских властей немедленного прекращения дальнейших репрессий и насилия против белорусов, освобождения задержанных, включая политзаключенных, а также остается убежденным, что единственным путем в нахождении выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси является широкий национальный диалог и проведение новых демократических выборов.

В завершение в заявлении отмечается, что в свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.

Инаугурация Александра Лукашенко прошла в среду, 23 сентября, во Дворце независимости. Дата и время проведения мероприятия заранее не сообщались, также не велась прямая трансляция церемонии, на нее не были приглашены главы государств и иностранные дипломаты, что случилось впервые за время ее проведения.

Представители стран — членов Евросоюза, США, Канады, а также лидеры белорусской оппозиции высказались о мероприятии, назвав инаугурацию нелегитимной, и призвали не признавать новый президентский срок Александра Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Европейского союза, инаугурация и новый мандат Александра Лукашенко не имеют достаточной легитимности. Об этом говорится в официальном заявлении...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Хорошие участки с коммуникациями от $ 7,7 тыс. Обзор нового земельного аукциона по Смолевичам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика