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Несмотря на политический кризис. Крупная немецкая компания собралась построить терминал под Минском

24.09.2020 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Евразийский железнодорожный гейтвэй» (ЕЖГ) стала новым резидентом китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Об этом сообщает пресс-служба парка. ЕЖГ намерена построить под Минском бимодальный железнодорожный терминал. Любопытно, что крупнейшим участником проекта является немецкая компания с госкапиталом, которая не побоялась объявить о сотрудничестве на фоне политического кризиса в Беларуси.


Глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко (слева) и директор ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй» Клеменс Матери, который ранее возглавлял представительство «Дуйсбургер Хафен» в Беларуси. Фото: пресс-служба «Великого камня»

Как отмечается в сообщении парка, при выходе терминала ЕЖГ на проектную мощность объем грузоперевозок составит 180 тыс ДФЭ (стандартных контейнеров). Начало строительства запланировано на 2021 год.

Крупнейшим акционером ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй» является немецкая «Дуйсбургер Хафен» — управляющая компания Дуйспорта, крупнейшего в мире внутриконтинентального порта. В 2018 году Duisburger Hafen Минск и «Горизонт» покинули белорусско-китайский парк. Им на смену пришел немецкий порт">получил миноритарную долю в компании по развитию индустриального парка «Великий камень».

Другими участниками проекта по возведение ж/д терминала стали китайская «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», «Брестское отделение Белорусской железной дороги», а также швейцарская «Хупак Интермодал», ведущий сетевой оператор интермодальных перевозок в Европе.

Цель проекта — на практике реализовать статус парка как ключевой точки концепции «Один пояс — один путь», поскольку большинство железнодорожных составов, проходящих через Минск из Китая и в Китай, принимаются и формируются в порту Дуйсбурга.

Ранее объем инвестиций Duisburger Hafen в «Великий камень» оценивался в размере не менее 30 млн евро. Ресурсы также должны предоставить и партнеры немецкого порта.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Евразийский железнодорожный гейтвэй» (ЕЖГ) стала новым резидентом китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
 
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