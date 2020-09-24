В Китае заявили, что уважают выбор народа Беларуси

Источник материала: Tut.by

Власти Китая уважают выбор, который сделал народ Беларуси. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя состоявшуюся в среду церемонию инаугурации Александра Лукашенко, пишет ТАСС .

«Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси, — сказал он. — Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность».

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил и набрал 80,10% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набрала 10,12% голосов. После выборов в стране начались акции протеста. 23 сентября прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко.