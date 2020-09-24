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В Китае заявили, что уважают выбор народа Беларуси

24.09.2020 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Китая уважают выбор, который сделал народ Беларуси. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя состоявшуюся в среду церемонию инаугурации Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

«Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси, — сказал он. — Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность».

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил и набрал 80,10% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набрала 10,12% голосов. После выборов в стране начались акции протеста. 23 сентября прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко.

 
 
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Власти Китая уважают выбор, который сделал народ Беларуси. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя...
 
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