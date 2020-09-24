Доллар выше 2,6 рубля: какие курсы валют установили банки в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Купить доллар в банках Минска в четверг можно по курсу от 2,606 рубля, евро – от 3,039 рубля, российский рубль – от 3,39 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

На прошлой неделе белорусская валюта проявила себя и укрепила свои позиции после затяжного падения. Однако уже на текущей неделе ситуация изменилась и рубль стал постепенно ослабляться. Так, в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг рубль просел по отношению к доллару и евро.

Точно предсказать, каким будет курс валют, до окончания торгов сложно. Несмотря на это, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Так, купить доллар по наилучшему курсу в 2,606 рубля можно в некоторых обменниках Альфа-банка. Банк "Решение" установил курс американской валюты на уровне 2,607 рубля, БСБ-Банк - на уровне 2,608 рубля. В других финансовых учреждениях курс доллара варьируется от 2,61 до 2,65 рубля.

Евро выгоднее всего приобретать по курсу 3,039 рубля в отделениях Альфа-Банка. Курс общеевропейской валюты в 3,04 рубля предлагают Беларусбанк и РРБ-Банк, в 3,045 – БНБ-Банк и БСБ-Банк. Остальные банки установили курс евро от 3,046 до 3,08 рубля.

Российский рубль по самому низкому курсу в 3,39 белорусского рубля за сотню реализовывают Банк "Решение" и БСБ-Банк. В Абсолютбанке действует курс в 3,394 белорусского рубля, в МТБанке – в 3,395 рубля. Также российскую валюту в Минске можно приобрести в обменниках по курсу от 3,396 до 3,5 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курсы валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.