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Форум регионов Беларуси и Украины предложили перенести на год

24.09.2020 13:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форум регионов Беларуси и Украины, который планировалось провести в Гродно 8-9 октября, не состоится. Украинская сторона предложила перенести его на следующий год. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью изданию «Украина Бизнес Ревю».


Игорь Сокол. Фото: посольство Беларуси в Украине

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — заявил посол.

Он отметил, что в июле уже были направлены приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины, прорабатывался и официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь. 

Напомним, 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все контакты с Беларусью поставлены на паузу. По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационных последствий для Украины. 

 
Теги: Гродно
 
 
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«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа», -...
 
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