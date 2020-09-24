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Форум регионов Беларуси и Украины предложили перенести на год
24.09.2020 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Форум регионов Беларуси и Украины, который планировалось провести в Гродно 8-9 октября, не состоится. Украинская сторона предложила перенести его на следующий год. Об этом
«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — заявил посол.
Он отметил, что в июле уже были направлены приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины, прорабатывался и официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь.
Напомним, 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
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«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа», -...
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