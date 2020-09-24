Лукашенко: Мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы

Источник материала: Tut.by

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином Александр Лукашенко попросил доложить китайским властям, какая ситуация складывается в Беларуси, сообщает его пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента

Во время беседы с послом, который покидает свой пост и уезжает в Китай, Александр Лукашенко обсудил свою инаугурацию и отношение западных стран.

«Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут», — сказал Лукашенко.

«Очень хотел бы, чтобы вы доложили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики и моему другу Си Цзиньпину о ситуации, которая складывается в нашей стране», — добавил он.

Напомним, утром 23 сентября во Дворце независимости состоялась церемония инаугурации. Она не анонсировалась, также не было традиционной прямой трансляции.

Многие страны Евросоюза, а также США и Канада заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию.