Бизнес-союзы: власть игнорирует диалог, что чревато социальным взрывом с непредсказуемыми последствиями

Источник материала: Tut.by

Власть игнорирует диалог с бизнесом на всех существующих законных площадках, что требует от частного бизнеса консолидации для отстаивания своих прав и прав своих работников, заявил журналистам глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ситуация парадоксальная — от нас, от частного бизнеса, требуют буквального исполнения законодательства при совершенно вольном отношении к законодательству со стороны наших партнеров, — констатировал Александр Швец. — Мы требуем принятия системных мер по предотвращению преследования субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности, их учредителей, руководителей и работников, за политическую позицию. Проблема эта есть, и она будет нарастать.

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанна Тарасевич подчеркнула, что между властью и бизнесом сейчас есть только имитация диалога. При этом социально-экономическая ситуация в стране катастрофически ухудшается. Все попытки либерализации, предпринятые в 2018—2019 годах, прекращены.

— Сегодня для бизнеса и экономики ресурсов нет. Мы уже вообще не говорим о развитии. При этом нас не слышат. А ведь 56% занятости в стране обеспечивает негосударственный сектор. Готовясь к заседанию Национального совета по социальным и трудовым вопросам (это одна из немногих площадок, где есть и государство, и частный бизнес), мы написали на Федерацию профсоюзов Беларуси, на Совет министров, Конфедерацию промышленников и предпринимателей (нанимателей). В итоге на очередное заседание вынесены пять вопросов, и почти все — второстепенные. А в целом, оказывается, у нас все хорошо. Где-то если и есть небольшое падение, до конца года догоним.

На самом деле, подчеркивает Тарасевич, даже по статистике полугодия очевидны проблемы реального сектора. К примеру, обрабатывающая промышленность работает в чистый минус, но об этом никто не говорит, как и о просроченной задолженности в госсекторе.

— И это без разрушительных последствий третьего квартала, — обратил внимание Александр Швец.

При этом на все попытки диалога через существующие площадки власть отвечает отписками, констатировал Швец.

— Есть проблемы с силовиками, людей избили? Обращайтесь в суд и Генпрокуратуру! Хотите встречу представителей делового сообщества с премьером? При необходимости такой встречи вас об этом проинформируют. Это не диалог, — подчеркнул Швец, добавив, что сейчас власть игнорирует все законные формы и площадки для диалога.

Наступило время консолидации частного бизнеса, уверен глава РСПП .

— Предприниматели всей страны, объединяйтесь! Выражайте свою солидарность. Чтобы нам отстоять свои права, надо расширять репрезентативность, множить свои ряды.

Представители бизнес-союзов отмечают, что настроения у бизнесов разные, кто-то планирует релокацию, у производственных бизнесов такой возможности нет.

— Но отъезд из страны — ни для кого не самоцель, — подчеркивает Тарасевич.

— При отсутствии диалога в условиях роста угроз национальной безопасности, политической, экономической и социальной, возможен социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями. Вопрос только в одной-двух невыплатах зарплаты. При этом уровень недоверия достиг уже таких масштабов, что частный бизнес перешел в режим выживания, и система не восстановится сразу, ей понадобится год-два, — уверен Швец.

Он подчеркнул, что если преследования продолжатся, ситуация будет ухудшаться стремительно.

— Если в ближайшее время не получится общественным мозговым штурмом, диалогом выйти из кризиса, значит, надо готовиться к отстаиванию своей принципиальной позиции достаточно длительное время в условиях ухудшающегося поля взаимопонимания с органами госуправления, — резюмировал он.