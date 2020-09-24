«Это внутреннее дело нашей страны». Лукашенко прокомментировал свою инаугурацию

Источник материала: Tut.by

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином Александр Лукашенко прокомментировал инаугурацию, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

«Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики, моему давнему другу, самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время. Он первый поздравил меня с победой на выборах, — сказал Александр Лукашенко. — Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики».

Он также попросил рассказать председателю КНР «о той неконструктивной позиции, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси».

«Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли, — сказал он. — Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие».

«Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — заметил он.

«Но если они об этом не знали, так, а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили. А вообще, вы посмотрите их Telegram-каналы. Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому ну вот хоть к чему-то, но надо прицепиться», — считает Лукашенко.

Он отметил, что вступление в должность президента может критиковаться, только если это мероприятие не проведено по закону. «У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка — это же определенное время занимает, — сказал Александр Лукашенко. — А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия. В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях».

«Ну, а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация, — заметил Лукашенко. — Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы».

Напомним, утром 23 сентября во Дворце независимости состоялась церемония инаугурации. Она не анонсировалась, также не было традиционной прямой трансляции.

Многие страны Евросоюза, а также США и Канада, заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию.