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«Обнимаю крепко всех». Отец Марии Колесниковой получил письмо от дочери

24.09.2020 13:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отец Марии Колесниковой получил письмо от дочери, которая сейчас находится в заключении. Об этом сообщается на странице Марии Колесниковой в Facebook.

— Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в Минск полторы недели. Но главное — дошло. Маша передает всем привет, волнуется за нас всех и просит не сдаваться.

Приводятся и цитаты из письма:

«Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим :)) Очень скучаю по тебе и Тане (сестра. — Прим. TUT.BY). Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех», — пишет Мария.

Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в…

Опубликовано Maria Kalesnikava Четверг, 24 сентября 2020 г.

Напомним, 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

16 сентября Следственный комитет сообщил, что Колесниковой предъявлено обвинение. 21 сентября суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней меры пресечения в виде нахождения под стражей.

Белорусские правозащитники признали Марию Колесниковой политзаключенной.

 
Теги: Минск
 
 
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