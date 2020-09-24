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«Обнимаю крепко всех». Отец Марии Колесниковой получил письмо от дочери
24.09.2020 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отец Марии Колесниковой получил письмо от дочери, которая сейчас находится в заключении. Об этом сообщается на странице Марии Колесниковой в Facebook.
— Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в Минск полторы недели. Но главное — дошло. Маша передает всем привет, волнуется за нас всех и просит не сдаваться.
Приводятся и цитаты из письма:
«Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим :)) Очень скучаю по тебе и Тане (сестра. — Прим. TUT.BY). Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех», — пишет Мария.
Напомним, 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны,
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Письмо шло из Жодино в Минск полторы недели.
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