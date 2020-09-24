ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

24.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Первый дом жилого комплекса «Малая родина», где большинство квартир выделено для многодетных семей всего Минска, сдан в эксплуатацию. Еще три находятся на стадии строительства. Как продвигается возведение «многодетного рая», и какие изменения были внесены в проект – читайте в нашем материале.

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

Жилой комплекс «Малая Родина» расположен на площадке в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина. Раньше эту территорию занимала военная часть. В прошлом году здесь снесли ангары и хозпостройки и принялись готовить участок к строительству жилого квартала.

Строящийся жилой комплекс «Малая Родина» будет состоять из 9 жилых домов, детского сада и двух паркингов. Власти приняли решение, что 6 домов из 9 отдадут многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. 696 квартир для этой категории семей будут распределяться по всем районным администрациям.

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

Заказчиком первой очереди строительства «Малой Родины» выступил «УКС Заводского района». Самой стройкой заведует строительное управление № 4 ОАО «Стройтрест № 1». Первая очередь строительства предполагала возведение жилого дома № 1 по генплану, который уже успешно сдан в эксплуатацию и заселен. Это 16-этажный дом мапидовской серии М464-М, который состоит из 6 секций и рассчитан на 378 квартир.

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

13 сентября 2018 года УКС Заводского района открыл продажи квартир в ЖК «Малая родина». Согласно первой декларации для заключения договоров создания объектов долевого строительства на коммерческой основе предлагались 26 квартир. Не для льготников цена составляла 2000 рублей за квадратный метр. Все квартиры были распроданы за 3 часа.

— 13 сентября мы начали работать в 8.45. Через 3 часа заявления были приняты на все 26 квартир, — сообщили в УКСе. — На 14 и 17 сентября мы пригласили дольщиков на заключение договоров.

В более поздних декларациях цена за «квадрат» подросла до, в среднем, 2200 рублей.

Первый дом изначально планировали достроить только в конце августа 2020 г. Однако, по словам заместителя главы администрации Заводского района Александра Степанова, дом уже в феврале текущего года был сдан в эксплуатацию. Мы делали обзор жилого комплекса в марте, и дом не был похож на обжитый. Зато сейчас видно, что там живут люди.

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

Владельцы квартир и будущие жители остальных домов комплекса еще в марте успели составить петицию в администрацию Заводского района с негодованием. Оказалось, что в «Малой Родине» проектом не предусмотрено школы.

«Дети будут вынуждены добираться до школ на общественном транспорте, неоднократно переходить оживленные дороги, что может быть небезопасно для их жизни и здоровья. Работающие родители не всегда будут иметь возможность отвезти и забрать детей из школы», — сообщает автор петиции.

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

На днях заместитель главы районной администрации Александр Степанов сообщил, что школа в этом районе все-таки будет возведена.

— В границах ул. Крупской — Шишкина — Кулешова на месте, где ранее располагалась воинская часть, проводится застройка жилого комплекса, получившего название «Малая родина», — рассказал заместитель главы районной администрации Александр Степанов. — Он включает девять высоток (от 9 до 19 этажей) общей площадью почти 105 тыс. кв. м. Первый дом уже сдан в эксплуатацию и заселен, еще три находятся в стадии строительства. Также проведена реконструкция ул. Шишкина. До конца будущего года проектом предусмотрено возведение детского сада на 210 мест, трех автостоянок на 588 машино-мест. В перспективе по мере освобождения остальной территории на ней запланировано возведение школы.

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый дом жилого комплекса «Малая родина», где большинство квартир выделено для многодетных семей всего Минска, сдан в эксплуатацию. Еще три находятся на стадии...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В США и Канаде высказались об инаугурации Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика