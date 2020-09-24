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Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
24.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Первый дом жилого комплекса «Малая родина», где большинство квартир выделено для многодетных семей всего Минска, сдан в эксплуатацию. Еще три находятся на стадии строительства. Как продвигается возведение «многодетного рая», и какие изменения были внесены в проект – читайте в нашем материале.
Жилой комплекс «Малая Родина» расположен на площадке в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина. Раньше эту территорию занимала военная часть. В прошлом году здесь снесли ангары и хозпостройки и принялись готовить участок к строительству жилого квартала.
Строящийся жилой комплекс «Малая Родина» будет состоять из 9 жилых домов, детского сада и двух паркингов. Власти
Заказчиком первой очереди строительства «Малой Родины» выступил «УКС Заводского района». Самой стройкой заведует строительное управление № 4 ОАО «Стройтрест № 1». Первая очередь строительства предполагала возведение жилого дома № 1 по генплану, который уже успешно сдан в эксплуатацию и заселен. Это 16-этажный дом мапидовской серии М464-М, который состоит из 6 секций и рассчитан на 378 квартир.
13 сентября 2018 года УКС Заводского района
— 13 сентября мы начали работать в 8.45. Через 3 часа заявления были приняты на все 26 квартир, — сообщили в УКСе. — На 14 и 17 сентября мы пригласили дольщиков на заключение договоров.
В более поздних декларациях цена за «квадрат» подросла до, в среднем, 2200 рублей.
Первый дом изначально планировали достроить только в конце августа 2020 г. Однако, по
Владельцы квартир и будущие жители остальных домов комплекса еще в марте успели
«Дети будут вынуждены добираться до школ на общественном транспорте, неоднократно переходить оживленные дороги, что может быть небезопасно для их жизни и здоровья. Работающие родители не всегда будут иметь возможность отвезти и забрать детей из школы», — сообщает автор петиции.
На днях заместитель главы районной администрации Александр Степанов
— В границах ул. Крупской — Шишкина — Кулешова на месте, где ранее располагалась воинская часть, проводится застройка жилого комплекса, получившего название «Малая родина», — рассказал заместитель главы районной администрации Александр Степанов. — Он включает девять высоток (от 9 до 19 этажей) общей площадью почти 105 тыс. кв. м. Первый дом уже сдан в эксплуатацию и заселен, еще три находятся в стадии строительства. Также проведена реконструкция ул. Шишкина. До конца будущего года проектом предусмотрено возведение детского сада на 210 мест, трех автостоянок на 588 машино-мест. В перспективе по мере освобождения остальной территории на ней запланировано возведение школы.
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Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе
Первый дом жилого комплекса «Малая родина», где большинство квартир выделено для многодетных семей всего Минска, сдан в эксплуатацию. Еще три находятся на стадии...
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