Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

13 сентября 2018 года УКС Заводского района открыл продажи квартир в ЖК «Малая родина». Согласно первой декларации для заключения договоров создания объектов долевого строительства на коммерческой основе предлагались 26 квартир. Не для льготников цена составляла 2000 рублей за квадратный метр. Все квартиры были распроданы за 3 часа.

— 13 сентября мы начали работать в 8.45. Через 3 часа заявления были приняты на все 26 квартир, — сообщили в УКСе. — На 14 и 17 сентября мы пригласили дольщиков на заключение договоров.

В более поздних декларациях цена за «квадрат» подросла до, в среднем, 2200 рублей.