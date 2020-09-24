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Итоги торгов в четверг: доллар и евро подорожали

24.09.2020 14:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Доллар и евро пошли вверх по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

На прошлой неделе белорусская валюта начала укреплять свои позиции после затяжного падения. Однако уже на текущей неделе ситуация изменилась, и рубль снова стал постепенно ослабляться. В начале торгов в четверг он просел по отношению к доллару и евро, эта же тенденция сохранилась после их окончания.

По результатам торгов 24 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:

  • 1 доллар - 2,6042 рубля,
  • 1 евро - 3,0359 рубля,
  • 100 российских рублей - 3,3779 белорусского рубля.

Со вчерашнего дня доллар подорожал сразу на 0,52%, или 0,0134 рубля, курс евро увеличился 0,21%, или 0,0062 рубля. При этом российская валюта потеряла 0,46%, или 0,0157 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По результатам торгов, белорусский рубль смог незначительно укрепиться по отношению к российскому рублю.
 
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