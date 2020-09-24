МИД: Белорусский народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных «легитиматоров»

Источник материала: Tut.by

Отдельные страны Запада ставят под сомнение легитимность Александра Лукашенко, но это не отражает мнение всего международного сообщества. Соответствующее заявление опубликовал МИД Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ведомстве напомнили, что 23 сентября состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

— Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны, — считают в МИД.

В заявлении упоминается Устав ООН, согласно которому запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права.

— Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных факультативных «легитиматоров», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве считают, что «данный вопрос является надуманным и искусственным».

— Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества. Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими «продвинутыми» оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества, — говорится в заявлении.

В МИД Беларуси отметили, что Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств.

— Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода.

Напомним, утром 23 сентября во Дворце независимости состоялась церемония инаугурации. Она не анонсировалась, также не было традиционной прямой трансляции.

Многие страны Евросоюза, а также США и Канада, заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию.