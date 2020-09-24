Координационный совет об инаугурации: Легитимность шестого срока не признается большинством белорусов

Источник материала: Tut.by

Координационный совет осуждает действия лиц, применивших 23 сентября силу против мирных граждан, которые пользуются своим законным правом на протест, и настаивает на немедленном прекращении насилия. Об этом говорится в обращении Совета.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Координационный совет считает, что «тайная» инаугурация Александра Лукашенко привела тысячи мирных граждан на улицы городов страны и все в очередной раз убедились, что власти не считают, что у белорусов есть право на мирный протест, говорится в заявлении Совета.

— Более 259 задержанных, пострадавшие от водометов и слезоточивого газа, поврежденное сотрудниками правоохранительных органов имущество — вот цена, которую заплатили белорусы за выражение своего недовольства. Народ Республики Беларусь является единственным источником власти в стране, — напоминают в Координационном совете.

По мнению Совета, по итогам выборов страна оказалась в остром общественно-политическом кризисе, осложняющимся экономическим спадом. Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, выступает с общественной инициативой создания в своем лице переговорной площадки для преодоления разразившегося кризиса исключительно в правовом поле при неукоснительном соблюдении законодательства Республики Беларусь.

Совет прокомментировал и инаугурацию Александра Лукашенко.

— Согласно статье 83 Конституции и статье 9 Закона Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» полномочия президента начинаются с момента вступления в должность и прекращаются с момента принесения Присяги вновь избранным президентом. С принесением 23 сентября 2020 года Присяги Александром Лукашенко устранены все правовые основания его законного и легитимного пятого срока пребывания в должности президента Республики Беларусь и Главнокомандующего вооруженными силами, что прямо вытекает из положений Конституции и Закона Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь». Легитимность шестого срока не признается большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов, — говорится в заявлении.

Как и прежде, Координационный Совет призывает все законные органы исполнительной, законодательной и судебной власти, органы местного самоуправления предпринять все меры по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь, обеспечению национальной и общественной безопасности, преодоления всеобъемлющего общественного, социального и политического кризиса в стране, в котором она оказалась после президентских выборов августа 2020 года.

— Власть и общество остро нуждаются в диалоге. Координационный совет создан именно с этой целью. Нас поддерживают сотни тысяч белорусов. Мы готовы к переговорам, обсуждениям и дискуссиям с законными и легитимными органами государственной власти и должностными лицами, избранными либо назначенными в соответствии с Конституцией и Законами Республики Беларусь, пользующимися доверием белорусского народа, — заявляют в Координационном совете.