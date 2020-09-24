Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

Источник материала: realt.by

На сайте Центра промышленной оценки появились три лота от Минский станкостроительный завода. ПРУП "МЗОР" продает три огромных производственных корпуса на знаменитой тусовочной улице Октябрьской. Самый дешевый лот - $1,7 млн.

В июле этого года Мингорисполком утвердил корректировку проекта детального планирования территории в районе ул. Октябрьской. Речь идет об участке в границах ул. Ульяновской — ул. Ленина — железной дороги «Минск-Москва» — границы ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР-2″. Согласно документу, основные мероприятия направлены на перевод производственной застройки в общественную. Так, многим производствам предписан вынос, на их месте появятся административно-деловые, культурно-просветительные и торгово-бытовые функции.

Как изменится улица Октябрьская:

· Трансформация производственных территорий под общественную застройку за счет выноса производственных мощностей производственных организаций (или их закрытия) ПРУП «МЗОР», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «Новик», АЗС, ООО «ИнвестПриват», ОДО «Ройялт».

· Сохранение существующих объектов: студенческого городка БГУ, жилых домов, концертного зала «Минск» РКЦП, ПТ РУП «Минск Кристалл», СООО «ЛОТИС ТИИ».

· Выделение на территории 14 инвестиционных участков для общественной застройки и строительства двух многоуровневых автостоянок.

· Осуществление реставрации объектов охраны в соответствии с научно-проектной документацией и приспособление их под культурно-просветительские общественные функции на 5 инвестиционных участках.

· Реконструкцию улично-дорожной сети с организацией пешеходной улицы-галереи (по типу «пассаж») по ул. Октябрьской.

· Вынос трамвайной линии с ул. Октябрьской на ул. Ленина также с целью создания бестранспортной центральной части общественной зоны 21О1 на ул. Октябрьской с формированием пешеходной улицы-галереи.

· В перспективе вынос трамвайного технологического кольца из планировочного ядра города. Это запланировано на II этапе реализации проекта, при прокладке трамвайной линии до жилого района «Серебрянка» и строительстве там разворотного кольца трамвая.

· Реконструкция сетей инженерного оборудования территории с устройством временных очистных сооружений поверхностного стока.

· Корректировка границы ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР.

И вот промышленный гигант «МЗОР» выставил на продажу свои здания, чтобы будущий инвестор мог их снести, и построить новые торгово-развлекательные объекты.