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Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
24.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Центра промышленной оценки появились три лота от Минский станкостроительный завода. ПРУП "МЗОР" продает три огромных производственных корпуса на знаменитой тусовочной улице Октябрьской. Самый дешевый лот - $1,7 млн.
Почему продают
В июле этого года Мингорисполком
Как изменится улица Октябрьская:
· Трансформация производственных территорий под общественную застройку за счет выноса производственных мощностей производственных организаций (или их закрытия) ПРУП «МЗОР», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «Новик», АЗС, ООО «ИнвестПриват», ОДО «Ройялт».
· Сохранение существующих объектов: студенческого городка БГУ, жилых домов, концертного зала «Минск» РКЦП, ПТ РУП «Минск Кристалл», СООО «ЛОТИС ТИИ».
· Выделение на территории 14 инвестиционных участков для общественной застройки и строительства двух многоуровневых автостоянок.
· Осуществление реставрации объектов охраны в соответствии с научно-проектной документацией и приспособление их под культурно-просветительские общественные функции на 5 инвестиционных участках.
· Реконструкцию улично-дорожной сети с организацией пешеходной улицы-галереи (по типу «пассаж») по ул. Октябрьской.
· Вынос трамвайной линии с ул. Октябрьской на ул. Ленина также с целью создания бестранспортной центральной части общественной зоны 21О1 на ул. Октябрьской с формированием пешеходной улицы-галереи.
· В перспективе вынос трамвайного технологического кольца из планировочного ядра города. Это запланировано на II этапе реализации проекта, при прокладке трамвайной линии до жилого района «Серебрянка» и строительстве там разворотного кольца трамвая.
· Реконструкция сетей инженерного оборудования территории с устройством временных очистных сооружений поверхностного стока.
· Корректировка границы ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР.
И вот промышленный гигант «МЗОР» выставил на продажу свои здания, чтобы будущий инвестор мог их снести, и построить новые торгово-развлекательные объекты.
Что продают
Первый лот -
Все объекты имеют обременения - площади зданий частично сданы в аренду, некоторые здания находятся в залоге у банка. Все объекты лота расположены на земельном участке площадью 5.1481 Га.
В соответствии с градостроительным проектом детального планирования, на земельных участках, на которых расположены предметы аукциона, предусмотрено размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-музейного, музейно-просветительского назначения, многоуровневой автостоянки.
На территории лота №1 расположено защитное сооружение гражданской обороны, которое не входит в состав лота.
Все 4 объекта продаются одним лотом, начальная стоимость которого - 29 815 200 рублей с учетом НДС ($11 509 438 по курсу Нацбанка от 24.09.2020).
Следующий лот -
Обременений объекты не имеют. Расположены на земельном участке площадью 1.9448 Га. По ПДП эти помещения можно также использовать для размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-музейного, музейно-просветительского назначения, многоуровневой автостоянки.
Стоимость лота - 4 657 380 рублей ($1 797 869).
И завершающий лот -
Некоторые объекты имеют обременения - площади зданий частично сданы в аренду, некоторые здания находятся в залоге у банка. Все объекты лота расположены на земельном участке площадью 1.94 Га. По ПДП все объекты можно использовать, как и объекты из предыдущих лотов.
Начальная стоимость - 18 619 054 рублей ($7 187 436).
Время окончания приёма заявок: 23.10.2020. Торги состоятся 27.10.2020.
Как сообщили на МЗОР, у них остается один большой объект на улице Ленина, куда завод может перенести все свои мощности без потери объемов выпускаемой продукции.
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Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
На сайте Центра промышленной оценки появились три лота от Минский станкостроительный завода. ПРУП "МЗОР" продает три огромных производственных корпуса на...
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