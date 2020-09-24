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Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

24.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте Центра промышленной оценки появились три лота от Минский станкостроительный завода. ПРУП "МЗОР" продает три огромных производственных корпуса на знаменитой тусовочной улице Октябрьской. Самый дешевый лот - $1,7 млн.

Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

Почему продают

В июле этого года Мингорисполком утвердил корректировку проекта детального планирования территории в районе ул. Октябрьской. Речь идет об участке в границах ул. Ульяновской — ул. Ленина — железной дороги «Минск-Москва» — границы ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР-2″. Согласно документу, основные мероприятия направлены на перевод производственной застройки в общественную. Так, многим производствам предписан вынос, на их месте появятся административно-деловые, культурно-просветительные и торгово-бытовые функции.

Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

Как изменится улица Октябрьская:

· Трансформация производственных территорий под общественную застройку за счет выноса производственных мощностей производственных организаций (или их закрытия) ПРУП «МЗОР», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «Новик», АЗС, ООО «ИнвестПриват», ОДО «Ройялт».

· Сохранение существующих объектов: студенческого городка БГУ, жилых домов, концертного зала «Минск» РКЦП, ПТ РУП «Минск Кристалл», СООО «ЛОТИС ТИИ».

· Выделение на территории 14 инвестиционных участков для общественной застройки и строительства двух многоуровневых автостоянок.

· Осуществление реставрации объектов охраны в соответствии с научно-проектной документацией и приспособление их под культурно-просветительские общественные функции на 5 инвестиционных участках.

· Реконструкцию улично-дорожной сети с организацией пешеходной улицы-галереи (по типу «пассаж») по ул. Октябрьской.

· Вынос трамвайной линии с ул. Октябрьской на ул. Ленина также с целью создания бестранспортной центральной части общественной зоны 21О1 на ул. Октябрьской с формированием пешеходной улицы-галереи.

· В перспективе вынос трамвайного технологического кольца из планировочного ядра города. Это запланировано на II этапе реализации проекта, при прокладке трамвайной линии до жилого района «Серебрянка» и строительстве там разворотного кольца трамвая.

· Реконструкция сетей инженерного оборудования территории с устройством временных очистных сооружений поверхностного стока.

· Корректировка границы ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР.

И вот промышленный гигант «МЗОР» выставил на продажу свои здания, чтобы будущий инвестор мог их снести, и построить новые торгово-развлекательные объекты.

Что продают

Первый лот - Производственная база (ОАО "МЗОР"). Состоит из 4 объектов: Административно-производственный корпус №4 (использовался для производства машин и оборудования) площадью 19 710 кв.м., здание специализированное (литейный цех) площадью 7 664 кв.м., производственный корпус площадью 4 340 кв.м. и инженерный корпус площадью 3 348 «квадратов».

Все объекты имеют обременения - площади зданий частично сданы в аренду, некоторые здания находятся в залоге у банка. Все объекты лота расположены на земельном участке площадью 5.1481 Га.

Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

В соответствии с градостроительным проектом детального планирования, на земельных участках, на которых расположены предметы аукциона, предусмотрено размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-музейного, музейно-просветительского назначения, многоуровневой автостоянки.

На территории лота №1 расположено защитное сооружение гражданской обороны, которое не входит в состав лота.

Все 4 объекта продаются одним лотом, начальная стоимость которого - 29 815 200 рублей с учетом НДС ($11 509 438 по курсу Нацбанка от 24.09.2020).

Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

Следующий лот - Производственный корпус №2 (ОАО "МЗОР"). Состоит из 4 объектов: сам производственный корпус №2 (здание специализированное для производства машин и оборудования) площадью 9 755 кв.м., ливневая канализационная сеть площадью 122 кв.м., хозяйственно-бытовая канализационная сеть площадью 305 кв.м. и хозяйственно-питьевая водопроводная сеть площадью 133 кв.м.

Обременений объекты не имеют. Расположены на земельном участке площадью 1.9448 Га. По ПДП эти помещения можно также использовать для размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-музейного, музейно-просветительского назначения, многоуровневой автостоянки.

Стоимость лота - 4 657 380 рублей ($1 797 869).

Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

И завершающий лот - Производственный корпус и заводоуправление (ОАО "МЗОР"). Включает в себя 7 объектов: производственный корпус №2 площадью 13 365 кв.м., заводоуправление площадью 2 763 «квадратов», технологическая котельная в 200 кв.м., тепловая сеть площадью 43 кв.м., ливневая канализационная сеть площадью 547 «квадратов», хозяйственно-бытовая канализационная сеть (161,3 и 169 м) и хозяйственно-питьевая водопроводная сеть (68,4 и 295,1 м).

Некоторые объекты имеют обременения - площади зданий частично сданы в аренду, некоторые здания находятся в залоге у банка. Все объекты лота расположены на земельном участке площадью 1.94 Га. По ПДП все объекты можно использовать, как и объекты из предыдущих лотов.

Начальная стоимость - 18 619 054 рублей ($7 187 436).

Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки
Тусовочная Октябрьская станет еще более тусовочной. МЗОР продает три огромных корпуса, чтобы освободить инвестиционные площадки

Время окончания приёма заявок: 23.10.2020. Торги состоятся 27.10.2020.

Как сообщили на МЗОР, у них остается один большой объект на улице Ленина, куда завод может перенести все свои мощности без потери объемов выпускаемой продукции.

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Теги: Минск
 
 
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На сайте Центра промышленной оценки появились три лота от Минский станкостроительный завода. ПРУП "МЗОР" продает три огромных производственных корпуса на...
 
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