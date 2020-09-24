Средняя зарплата в августе немного упала

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Средняя начисленная зарплата в августе составила 1276,4 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.

По актуальному курсу Национального банка Беларуси, это чуть больше 490 долларов США.

В июле заработок белорусов равнялся 1287,5 рубля. Таким образом, средняя зарплата за месяц снизилась на 11,1 рубля.

Ранее вопрос зарплат и пенсий поднимал белорусский лидер Александр Лукашенко, когда встречался с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым.

Президент заявил, что заработок бюджетников должен составлять 80% от средней зарплаты по стране, пенсии – 40%.

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