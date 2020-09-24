С какими российскими регионами Беларусь сотрудничает активнее всего

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik, Данара Курманова, Мария Науменко. За четыре дня до открытия в Минске седьмого Форума регионов Беларуси и России Совет министров РБ объявил о заключении новых соглашений о сотрудничестве в различных сферах с пятью регионами РФ: с Ленинградской, Самарской и Курской областями, а также с Хабаровским краем и Республикой Башкортостан. А накануне губернатора Приморского края Олега Кожемяко принимал президент Александр Лукашенко. Почему властям Беларуси стратегически важно оставаться на связи не только с федеральными властями России, но и с регионами, выяснял Sputnik.

Внимание как принцип

Налаженные коммуникации с регионами России – это принципиальная позиция для Минска, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Заинтересованность властей Беларуси в российских регионах совершенно понятна. Чтобы открывать новые российские рынки, Беларуси необходимо получать больше информации об областях России – об их нуждах в товарах, которые может экспортировать туда Беларусь", - говорит эксперт.

Прагматику вопроса доказывают цифры. По данным посольства Беларуси в России, республика заключила 78 соглашений с 71 субъектом РФ. Подписание всех этих договоров о сотрудничестве повлияло на торговый оборот между государствами: с января по июль этого года он составил 15,8 млрд долларов, или 48% от общего торгового оборота Беларуси. Как заявил ранее государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, каждое второе белорусское предприятие сотрудничает с тем или иным регионом РФ. Более того, в Беларуси представлены 2,5 тысячи российских компаний.

© Sputnik Сотрудничество Республики Беларусь с регионами России

В прошлом году на долю РФ приходилось 49,2% товарооборота Беларуси. Sputnik составил список российских регионов, лидирующих по импорту белорусской продукции и реализации совместных проектов.

Московская область

По данным посольства РБ в РФ, регион занимает первое место по объему взаимной торговли и экспорта белорусской продукции. Беларусь поставляет в Подмосковье в основном продукты питания, лекарства, легковые автомобили и принадлежности для тракторов.

Предприятия области обеспечивают Беларусь черными металлами, холодильным оборудованием, паровыми котлами и медью. В целом с Беларусью сотрудничают 50 компаний Московской области. Еще 120 фирм Подмосковья – это предприятия с участием белорусского капитала.

К слову, в прошлом году товарооборот между Беларусью с Московской областью превысил 6 млрд долларов. Для сравнения: этот же показатель для Беларуси с Казахстаном оказался в 6 раз меньше – 920,1 млн долларов. Причем сотрудничество между регионом и Беларусью постоянно растет: белорусский экспорт показывает увеличение объемов на 10,5% за год.

Подмосковные университеты тоже заключают соглашения с вузами Беларуси. Так, в Подмосковье действуют 28 российско-белорусских научных проектов в области ядерной физики.

Москва

Еще один из крупнейших рынков сбыта продукции Беларуси. Основу белорусского экспорта в столицу РФ составляют молочные продукты, мебель, железнодорожные вагоны и принадлежности для автомобилей. В прошлом году товарооборот между Москвой и Беларусью в 2019 году достиг почти 14 млрд долларов. Неудивительно: в Москве работают свыше 300 компаний с белорусским капиталом. Один из таких проектов - совместное предприятие "Международные космические технологии", с 2014 года занимающееся дистанционным зондированием земли.

В столице России действуют специализированные торговые сети с белорусской продукцией (обувь, продукты питания, мебель).

Смоленская область

По информации МИД РФ, область импортирует из Беларуси мясо и строительные материалы, а экспортирует продукцию химической промышленности – пластмассовые изделия, металлические трубы, арматуру. Также Смоленск закупает у белорусских заводов пассажирские автобусы "МАЗ" и "Неман". Товарооборот региона и Беларуси за 2019 год составил почти 1,5 млрд долларов. За год с белорусскими предприятиями сотрудничали более 2 тысяч смоленских организаций.

Помимо этого, Беларусь и Смоленск вместе помогают детям с ограниченными возможностями. В 2019 году область при поддержке специалистов из Витебска организовала российско-белорусский форум, посвященный ментальной инвалидности.

Санкт-Петербург

Товарооборот Санкт-Петербурга и Беларуси достиг 2 млрд долларов в период с января по октябрь 2019 года, сообщает Агентство статистики внешней торговли России. 39% экспорта из Санкт-Петербурга в Беларусь составили минеральные продукты, а 18% - черные металлы. Беларусь же снабжает второй город России в основном товарами в категории "Молоко, яйца, мед" (31%). Наименьшая доля белорусского экспорта в Санкт-Петербург приходится на пластмассы (7%) и продукцию машиностроения (6%). А главными совместными предприятиями Санкт-Петербурга и РБ являются концерн "Детскосельский", вошедший в список лучших агрохозяйств России, и завод "Невский лифт".

Брянская область

Сотрудничество Беларуси с Брянской областью происходит по аналогичной модели. Беларусь закупает в регионе изделия из черных металлов и цемент, а продает в молоко, сливки и машины для обработки сельскохозяйственных культур. Кроме этого, в регионе с 2005 года работает совместное предприятие Беларуси и России – ЗАО "Брянсксельмаш". Компания выпускает сельскохозяйственную технику.

Также в Брянской области действует представительство белорусского завода "Амкодор" - "Амкодор-Брянск". Брянский филиал производит универсальные погрузчики и снегоочистители. Другой российско-белорусский проект занимается дизайном тракторов на базе брянского ООО "Клинцовский пластик" и белорусской компании "Полидрев". Общая стоимость проекта достигает 50 млн российских рублей. Товарооборот между Беларусью и регионом составил 407 млн долларов за первые 10 месяцев прошлого года.

Республика Татарстан

Сотрудничество Татарстана и Беларуси имеет многолетнюю историю – еще в начале 2000-х "Татнефть" закупала для своего производства специальную ткань "корд" в Могилеве. В 2002 году в Елабуге стали выпускать тракторы бренда "Беларусь", а в Набережных Челнах несколько лет спустя приступили к производству электродвигателей для белорусских самосвалов. В 2017 году министры здравоохранения Беларуси и Татарстана подписали соглашение о совместном производстве медицинских симуляторов.

Сегодня основа экспорта Республики Татарстан в Беларусь – это нефть и продукты ее перегонки. Татарстан, в свою очередь, импортирует из Беларуси автотехнику, пищевую продукцию и текстиль. Товарооборот между Татарстаном и Беларусью с января по октябрь 2019 года составил 903 млн долларов.

Кемеровская область

В августе 2020 года в Кемеровской области заработал крупнейший центр техподдержки компании БЕЛАЗ, мирового производителя карьерных самосвалов. До его открытия в России насчитывалось 5 подобных центров. Запуск нового объекта обеспечил Кемеровскую область 278 новыми рабочими местами. Только за первое полугодие 2019 года товарооборот между Беларусью и Кемеровской областью составил 102,9 млн долларов.

Помимо этого, Беларусь сотрудничает с техническими вузами региона – с 2017 года усилиями обеих сторон был построен Парк горной техники.

Калининградская область

Самый известный результат сотрудничества Беларуси и РФ в Калининградской области – это участие белорусских строителей в возведении стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Но помимо реализации эпизодических проектов, регион на постоянной основе закупает у Беларуси рапсовое масло, изделия из цемента и бетона, а также мясо и молочную продукцию. Последние категории товаров на рынке Калининграда продвигает "Балтийская компания" - российский бренд, сотрудничающий с продуктовыми комбинатами в Мозыре, Полоцке и Барановичах. Товарооборот между регионом и областью с января по октябрь прошлого года превысил 300 млн долларов.

Ленинградская область

Торговый оборот региона с Республикой Беларусь в прошлом году составил 361,5 млн долларов США. Беларусь поставляет в регион химические волокна, мясо, алюминий и железнодорожные локомотивы. Также Ленинградская область в больших объемах закупает сельскохозяйственную технику белорусского производства – за последние 7 лет регион потратил на данную категорию товаров около 12 млн долларов.

Общий объем белорусского экспорта в Ленинградскую область за 2019 год равен почти 105 млн долларов. Сама Беларусь закупает у региона товаров на 256,6 млн долларов – это в основном пластмассы и химические соединения как сырье для собственного производства. Филиалы некоторых предприятий работают как раз в Ленинградской области – это представительство завода "Гомельстекло" и офис МАЗ.

Свердловская область

В Свердловской области успешно реализуется совместный урало-белорусский проект по установке российских двигателей на карьерных самосвалах белорусского производства. Кроме того, в конце 2019 года в Минске прошли переговоры между представителями белорусского министерства архитектуры и губернатором области Евгением Куйвашевым. Стороны обсудили проект по строительству детских садов и школ на территории региона с привлечением средств Банка развития Беларуси. Общий товарооборот между регионом и страной равен почти 300 млн долларов за первые 10 месяцев 2019 года.