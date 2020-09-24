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ДФР не понравилось, как «Белтяжмаш» воспользовался упрощенной системой налогообложения
24.09.2020 18:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Департаменте финансовых расследований КГК раскрыли подробности дела крупного девелопера «Белтяжмаш», руководителей которого задержали на прошлой неделе и подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, которые оказались у
— Так, например, главный бухгалтер общества одновременно являлся и главным бухгалтером этих 14 субъектов хозяйствования. Впоследствии полученная «Белтяжмаш» выручка от сдачи внаем недвижимого имущества не отражалась в качестве таковой, а искусственно распределялась между данными 14-ю субъектами хозяйствования с той целью, чтобы не превышать максимальный размер, установленный законодательством для применения упрощенной системы налогообложения. Иными словами, выручка предприятия искусственно занижалась, а 14 субъектов искусственно завышалась, — сказал замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси Юрий Кардымон.
В сюжете ОНТ говорится, что упрощенная система налогообложения внедрена для поддержки малого и среднего бизнеса. Этим и воспользовались подозреваемые, не доплатив в бюджет свыше 6 млн рублей. На их имущество (а это более 23 кг золота и 14 кг серебра, свыше 1 млн 300 тыс. долларов и 48 тыс. евро, а также на 8 объектов недвижимости) наложен арест. Ценности изъяли в банковских ячейках фигурантов дела.
Расследование продолжается.
Напомним, утром 16 сентября представители правоохранительных органов
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Согласно материалам дела, которые оказались у ОНТ, учредители и топ-менеджеры «Белтяжмаша» придумали схему от уплаты налогов 6 лет назад. Для этого выделили 14...
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