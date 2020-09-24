ДФР не понравилось, как «Белтяжмаш» воспользовался упрощенной системой налогообложения

Источник материала: Tut.by

В Департаменте финансовых расследований КГК раскрыли подробности дела крупного девелопера «Белтяжмаш», руководителей которого задержали на прошлой неделе и подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.



Штаб Виктора Бабарико снимал офис в этом здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже там ютился и Координационный совет оппозиции. Две недели назад в офис нагрянули силовики, провели обыск, изъяли технику и документы, а помещение опечатали.

Согласно материалам дела, которые оказались у ОНТ , учредители и топ-менеджеры «Белтяжмаша» придумали схему от уплаты налогов 6 лет назад. Для этого выделили 14 субъектов хозяйствования. Фактическими руководили ими и вели бухгалтерию работники и учредители «Белтяжмаша».

— Так, например, главный бухгалтер общества одновременно являлся и главным бухгалтером этих 14 субъектов хозяйствования. Впоследствии полученная «Белтяжмаш» выручка от сдачи внаем недвижимого имущества не отражалась в качестве таковой, а искусственно распределялась между данными 14-ю субъектами хозяйствования с той целью, чтобы не превышать максимальный размер, установленный законодательством для применения упрощенной системы налогообложения. Иными словами, выручка предприятия искусственно занижалась, а 14 субъектов искусственно завышалась, — сказал замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси Юрий Кардымон.

В сюжете ОНТ говорится, что упрощенная система налогообложения внедрена для поддержки малого и среднего бизнеса. Этим и воспользовались подозреваемые, не доплатив в бюджет свыше 6 млн рублей. На их имущество (а это более 23 кг золота и 14 кг серебра, свыше 1 млн 300 тыс. долларов и 48 тыс. евро, а также на 8 объектов недвижимости) наложен арест. Ценности изъяли в банковских ячейках фигурантов дела.

Расследование продолжается.

Напомним, утром 16 сентября представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства. Вечером тогоже дня появилась информация, что первые лица группы компаний «Белтяжмаш» задержаны.