Перестала выходить на связь адвокат Колесниковой

Источник материала: Tut.by

В четверг днем перестала выходить на связь адвокат Людмила Казак, которая защищает Марию Колесникову, сообщил TUT.BY адвокат Виктор Мацкевич.

— В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта, — сообщил Мацкевич.

Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, сообщил Мацкевич.

— Мы с супругом Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью, — добавил Мацкевич.

Ранее в СИЗО оказались еще два адвоката, связанные с Координационным советом и защитой его членов, Максим Знак и Илья Салей.