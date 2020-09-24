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Перестала выходить на связь адвокат Колесниковой
24.09.2020 19:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг днем перестала выходить на связь адвокат Людмила Казак, которая защищает Марию Колесникову, сообщил TUT.BY адвокат Виктор Мацкевич.
— В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта, — сообщил Мацкевич.
Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, сообщил Мацкевич.
— Мы с супругом Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью, — добавил Мацкевич.
Ранее в СИЗО оказались еще два адвоката, связанные с Координационным советом и защитой его членов, Максим Знак и Илья Салей.
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В четверг днем перестала выходить на связь адвокат Людмила Казак, которая защищает Марию Колесникову, сообщил TUT.BY адвокат Виктор Мацкевич.
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