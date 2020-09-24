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Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в выходные в Минске
24.09.2020 19:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Во всех районах белорусской столицы в субботу и воскресенье организуют ярмарки, сообщается в официальном телеграмм-канале Мингорисполкома.
Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Беларуси 14 сентября. Каждые выходные фермерские хозяйства, частные подворья, рыбхозы и сельхозпредприятия республики разворачивают продажу фруктов, овощей, мяса и мясных полуфабрикатов, а также колбасных изделий и свежей рыбы в областных центра и крупных городах страны. На этот раз запастись припасами можно в Минске можно будет по следующим адресам:
Заводской район:
Ленинский район:
Московский район:
Октябрьский район:
Партизанский район:
Первомайский район:
Советский район:
Фрунзенский район:
Центральный район:
Купить продукцию можно будет с 10:00 до 16:00.
Отметим, что ежегодно сельскохозяйственные ярмарки проходят в белорусской столице в течение месяца. При этом горожане периодически обращаются к местным властям с просьбой продлить их еще на несколько недель.
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Купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты по доступным ценам предлагают в десяти различных точках белорусской столицы.
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