Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в выходные в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Во всех районах белорусской столицы в субботу и воскресенье организуют ярмарки, сообщается в официальном телеграмм-канале Мингорисполкома.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Беларуси 14 сентября. Каждые выходные фермерские хозяйства, частные подворья, рыбхозы и сельхозпредприятия республики разворачивают продажу фруктов, овощей, мяса и мясных полуфабрикатов, а также колбасных изделий и свежей рыбы в областных центра и крупных городах страны. На этот раз запастись припасами можно в Минске можно будет по следующим адресам:

Заводской район:

площадка у "Чижовка-Арены" (улица Ташкентская, 19),

площадка у бассейна "Волат" (улица Шабаны).

Ленинский район:

парковка на проспекте Рокоссовского, 114.

Московский район:

проспект Газеты "Правда", 40.

Октябрьский район:

площадка у Дворца железнодорожников (улица Чкалова, 7),

микрорайон "Сокол" (улица Барамзиной, 10а).

Партизанский район:

улица Антоновская, 30.

Первомайский район:

улица Руссиянова, 1.

Советский район:

парк Дружбы народов.

Фрунзенский район:

площадка у ТЦ "Максимус" (ул. Лобанка, 94).

Центральный район:

площадка у кинотеатра "Киев",

ул. Каховская, 31.

Купить продукцию можно будет с 10:00 до 16:00.

Отметим, что ежегодно сельскохозяйственные ярмарки проходят в белорусской столице в течение месяца. При этом горожане периодически обращаются к местным властям с просьбой продлить их еще на несколько недель.

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