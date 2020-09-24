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Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в выходные в Минске

24.09.2020 19:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Во всех районах белорусской столицы в субботу и воскресенье организуют ярмарки, сообщается в официальном телеграмм-канале Мингорисполкома.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Беларуси 14 сентября. Каждые выходные фермерские хозяйства, частные подворья, рыбхозы и сельхозпредприятия республики разворачивают продажу фруктов, овощей, мяса и мясных полуфабрикатов, а также колбасных изделий и свежей рыбы в областных центра и крупных городах страны. На этот раз запастись припасами можно в Минске можно будет по следующим адресам:

Заводской район:

  • площадка у "Чижовка-Арены" (улица Ташкентская, 19),
  • площадка у бассейна "Волат" (улица Шабаны).

Ленинский район:

  • парковка на проспекте Рокоссовского, 114.

Московский район:

  • проспект Газеты "Правда", 40.

Октябрьский район:

  • площадка у Дворца железнодорожников (улица Чкалова, 7),
  • микрорайон "Сокол" (улица Барамзиной, 10а).

Партизанский район:

  • улица Антоновская, 30.

Первомайский район:

  • улица Руссиянова, 1.

Советский район:

  • парк Дружбы народов.

Фрунзенский район:

  • площадка у ТЦ "Максимус" (ул. Лобанка, 94).

Центральный район:

  • площадка у кинотеатра "Киев",
  • ул. Каховская, 31.

Купить продукцию можно будет с 10:00 до 16:00.

Отметим, что ежегодно сельскохозяйственные ярмарки проходят в белорусской столице в течение месяца. При этом горожане периодически обращаются к местным властям с просьбой продлить их еще на несколько недель.

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Теги: Минск
 
 
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Купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты по доступным ценам предлагают в десяти различных точках белорусской столицы.
 
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