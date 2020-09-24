Беларусь заинтересована в расширении товарооборота с Астраханской областью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Беларусь готова расширить сотрудничество с Астраханской областью России, об этом заявил в четверг министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

По информации пресс-службы Минтранса, Авраменко провел сегодня встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

"Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества и увеличении товарооборота с Астраханской областью. В частности, готова организовать поставки сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и другой техники, в том числе, электробусов "Белкоммунмаш", - сообщил глава Минтранса.

Министр и губернатор региона обсудили, по информации ведомства, в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Белорусская сторона, в частности, готова и в дальнейшем помогать устанавливать лифты.

Стороны договорились подписать протокол с озвученными в ходе встречи предложениями на VII Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске 28-29 сентября. Ожидается заключение контрактов на 750 миллионов долларов.

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