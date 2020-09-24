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Адвокат Колесниковой Людмила Казак - в ИВС на Окрестина
25.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак — в ИВС на Окрестина по административному делу, статью в ИВС не уточняют, сообщил TUT.BY ее защитник Виктор Мацкевич.
Напомним, Людмила Казак
В 20 часов в ГУВД Минска ТАСС
Примерно с 18 часов супруг Людмилы пытался подать в Центральное РУВД заявление о ее похищении.
— Постовой милиционер, который подошел к закрытой калитке, сказал ему и мне, что Людмилы Казак в РУВД нет, а подать заявление не впустил. Никто из должностных лиц Центрального РУВД в течение двух часов не вышел к нам. Потому мы поехали и подали заявление в ГУВД Мингорисполкома, — рассказал Виктор Мацкевич.
В это время от руководства Белорусской республиканской коллегии адвокатов поступила информация, что Казак задержана и находилась в Центральном РУВД.
— Когда мы с адвокатом Светланой Горбаток вернулись в Центральное РУВД, постовой милиционер вновь вышел к калитке и повторил, что Людмилы в РУВД нет. Мы оставили свои документы в подтверждение полномочий защитников, — говорит Мацкевич.
В 22 часа в ИВС на Окрестина защитнику сообщили, что Людмила Казак находится там по административному делу, по какой статье — информацию дать не могут.
— Хочу напомнить сотрудникам милиции, что в соответствии с нормами ПИКоАП о месте содержания административно задержанного по его просьбе уведомляются члены его семьи и защитник, а орган, ведущий административный процесс, обязан обеспечить право на защиту. Невозможно представить, что Людмила не просила позвонить ее мужу и коллегам. По всей вероятности, завтра дело будет рассмотрено судом, — предположил Виктор Мацкевич.
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Примерно с 18 часов супруг Людмилы Казак пытался подать в Центральное РУВД заявление о ее похищении. В РУВД заявляли, что Казак у них нет.
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