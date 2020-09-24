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ГТК: работа инфосистем после технического сбоя восстановлена

25.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Работы информационных систем таможенных органов полностью восстановлена, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.

23 сентября таможенники сообщили о техническом сбое информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления. Специалисты сразу же начали проводить работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов. До восстановления работы системы субъектам хозяйствования декларации нужно было подавать и на бумаге, и в электронном виде.

"Электронный прием и обработка таможенных документов функционируют в прежнем режиме", - проинформировали в ГТК.

Там добавили, что теперь документы в таможенные органы можно подавать в электронном виде.

 
Теги: Минск
 
 
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Со среды в работе информационных систем таможенных органов наблюдались проблемы, и субъекты хозяйствования должны были подавать декларации в бумажном виде.
 
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