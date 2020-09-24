|
ГТК: работа инфосистем после технического сбоя восстановлена
25.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Работы информационных систем таможенных органов полностью восстановлена, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.
23 сентября таможенники сообщили о техническом сбое информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления. Специалисты сразу же начали проводить работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов. До восстановления работы системы субъектам хозяйствования декларации нужно было подавать и на бумаге, и в электронном виде.
"Электронный прием и обработка таможенных документов функционируют в прежнем режиме", - проинформировали в ГТК.
Там добавили, что теперь документы в таможенные органы можно подавать в электронном виде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со среды в работе информационных систем таможенных органов наблюдались проблемы, и субъекты хозяйствования должны были подавать декларации в бумажном виде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)