ГТК: работа инфосистем после технического сбоя восстановлена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Работы информационных систем таможенных органов полностью восстановлена, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.

23 сентября таможенники сообщили о техническом сбое информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления. Специалисты сразу же начали проводить работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов. До восстановления работы системы субъектам хозяйствования декларации нужно было подавать и на бумаге, и в электронном виде.

"Электронный прием и обработка таможенных документов функционируют в прежнем режиме", - проинформировали в ГТК.

Там добавили, что теперь документы в таможенные органы можно подавать в электронном виде.