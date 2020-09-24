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Насколько в Беларуси снизилась средняя зарплата после выборов?

25.09.2020 17:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в августе 2020 года составила 1 276,4 рубля, что меньше, по сравнению с июлем, на 11,1 рубля, или на 0,9%.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в августе 2020 года она составила 5 334 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 672,9 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1 766,2 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1 052,9 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1 097,3 рубля, в Витебской — 1 083,9 рубля, Гомельской — 1 138,1 рубля, Гродненской — 1 101,8 рубля, Минской — 1 300,3 рубля.

Что касается размеров реальной заработной платы по Беларуси, то за август 2020 г относительно соответствующего периода 2019 г она выросла на 7,6%. Лидером по этому показателю также стал Минск (+9,3%). На 7,8% выросла реальная зарплата в Гомельской и Гродненской областях. Самый низкий прирост зафиксирован в Минской области — на 5,3%.

Напомним, что Белстат сообщал, что средняя зарплата в Беларуси в июле составила 1 287,5 рубля и, по сравнению с июньским показателем, выросла на 38,6 рубля. Однако, если конвертировать ее в валюту, то она по-прежнему не дотягивает до 500 долларов. Таким образом, за июль зарплата составила 459 долларов.
 
Средняя заработная плата – это усредненный показатель, учитывающий оплату труда всех белорусов независимо от вида деятельности и должности. Средняя зарплата рассчитывается как сумма начисленного фонда заработной платы всех работников всех организаций (от уборщицы до генерального директора) и делится на всю численность работников организаций.  

 

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в августе 2020 года составила 1 276,4 рубля, что меньше, по...
 
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