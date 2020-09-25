Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за $250 тысяч и сравнили

Коттедж был построен относительно недавно — в 2016 году. По словам собственника, это датский проект, при возведении которого были использованы материалы только премиум уровня.

Выглядит коттедж и правда очень современно: фасад из темного дерева, огромные панорамные раздвижные окна в гостиной с выходом на террасу. Красивые деревянные ступеньки перед домом, которые плавно «перетекают» в лаунж-зону. Напротив сделана еще одна зона отдыха.