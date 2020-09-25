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Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за $250 тысяч и сравнили

25.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ближайший пригород Минска наполнен абсолютно разными вариантами коттеджей: здесь и огромные особняки на 600 «квадратов», и небольшие домики-скворечники, и современные коттеджи общей площадью 150-200 кв.м. Общее у всех этих предложений одно - довольно высокая стоимость. Мы нашли похожие коттеджи в д. Копище и д. Зацень по примерно одинаковой цене — $250 тысяч. Какой выберете вы?

Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили

Коттедж в д. Зацень за $259 тысяч

Коттедж общей площадью 110 кв.м. расположен в садовом товариществе «Текстильщик-1» в 3 километрах от МКАД. Дом стоит на крайнем к лесу участке (6 соток). Подъездные пути хорошие — асфальтовая дорога прямо к дому. При этом вдоль дороги сохранены огромные сосны.

Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили

Коттедж был построен относительно недавно — в 2016 году. По словам собственника, это датский проект, при возведении которого были использованы материалы только премиум уровня.  

Выглядит коттедж и правда очень современно: фасад из темного дерева, огромные панорамные раздвижные окна в гостиной с выходом на террасу. Красивые деревянные ступеньки перед домом, которые плавно «перетекают» в лаунж-зону. Напротив сделана еще одна зона отдыха.

Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили

Дом по современным меркам удобный и компактный. Здесь разместились 3 спальни, гардероб, кухня/гостиная, чердак, котельная. Из коммуникаций есть все: газовое отопление, местная канализация, электричество, водопровод. На улице оборудована парковка на 2 автомобиля.

Интерьер выдержан в спокойных классических тонах с яркими акцентами. В гостиной роль такого акцента играет большой диван сине-зеленого цвета. В объявлении указано, что коттедж продается с мебелью и техникой. «Все в идеальном состоянии» — обещает продавец.

Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили

Коттедж в д. Копище за $250 тысяч

В черте Минска на неожиданно большом земельном участке в 20 соток расположен коттедж общей площадью 150 кв.м. Деревня Копище вплотную примыкает к микрорайону Новая Боровая, поэтому смело можно сказать, что за $250 тысяч продается дом в городе.

Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили

Это коттедж со вторым мансардным этажом, где разместились 3 комнаты и гостиная-кухня. Несмотря на то, что год постройки в объявлении указан 2018, создается впечатление, что здесь никто не жил. Здесь установлена встроенная мебель, кухня. На первом этаже есть камин. Весь интерьер выполнен в серо-бежево-коричневых тонах.

Коммуникации в доме и вовсе городские: газовое отопление, центральная канализация, центральный водопровод.

Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили

На участке выполнен ландшафтный дизайн, красиво высажены туи вдоль дорожек, кое-где лежат огромные валуны. Также на участке есть баня и беседка.

Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за 0 тысяч и сравнили

 
Теги: Минск
 
 
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Ближайший пригород Минска наполнен абсолютно разными вариантами коттеджей: здесь и огромные особняки на 600 «квадратов», и небольшие домики-скворечники, и...
 
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