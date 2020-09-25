|
Битва двух: коттедж в д. Копище или в д. Зацень? Нашли похожие дома за $250 тысяч и сравнили
25.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ближайший пригород Минска наполнен абсолютно разными вариантами коттеджей: здесь и огромные особняки на 600 «квадратов», и небольшие домики-скворечники, и современные коттеджи общей площадью 150-200 кв.м. Общее у всех этих предложений одно - довольно высокая стоимость. Мы нашли похожие коттеджи в д. Копище и д. Зацень по примерно одинаковой цене — $250 тысяч. Какой выберете вы?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)