Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям

Льготы по жилью

О льготах, предоставляемых государством многодетным семьям на улучшение жилищных условий, рассказала на пресс-конференции в Доме прессы начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.

Она, в частности, отметила, что при улучшении жилищных условий многодетные семьи имеют право на внеочередное получение государственной поддержки. По законодательству они должны направляться на строительство жилья в течение года с даты постановки на учет нуждающихся. Правда, Минск пока не укладывается в эти сроки. Но все делается для того, чтобы и столичные многодетные семьи направлялись на строительство в течение года.

При строительстве жилья многодетная семья имеет право либо получить льготный кредит по указу №13 на 40 лет под 1% годовых, либо субсидируемый кредит по указу №240.

Размер кредита по указу №13 исчисляется исходя из 20 квадратных метров на члена семьи и норматива стоимости квадратного метра 817 рублей.

- Поэтому если семья имеет 5 человек, то государственная поддержка в виде льготного кредита составит 81 тысячу 700 рублей. Если многодетная семья строит одноквартирный или блокированный жилой дом в сельской местности, то размер господдержки ей рассчитывается исходя из норматива 30 квадратных метров на члена семьи и норматива стоимости квадратного метра в размере 940 рублей. Таким образом, размер кредита на строительство жилого дома составит 141 тысячу рублей, - дополнила Инна Пинковская.

При погашении льготных кредитов многодетные семьи могут воспользоваться дополнительной господдержкой в виде финансовой помощи. Она предоставляется семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей в размере 75% от суммы основного долга. Семьям, имеющим четверо и более несовершеннолетних детей, - в размере 100% от суммы основного долга.

По указу №240 многодетная семья имеет право получить субсидированный кредит в таком же размере, как и по указу №13.

Многодетная семья с тремя детьми имеет право на получение субсидии на уплату части процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования (СР) + 2 процентных пункта (п.п).

Специалист уточнила, что на сегодняшний день по указу №240 многодетная семья может получить кредит в размере СР+3 п.п. сроком на 20 лет.

- Поэтому с учетом субсидии, которая будет предоставлена на уплату части процентов, многодетная семья за счет своих денежных средств будет погашать только 1% годовых, - уточнила Инна Пинковская.

Многодетной семье с четырьмя несовершеннолетними детьми субсидия на уплату части процентов по кредиту предоставляется в размере СР + 3 п.п.

- Государство таким семьям полностью субсидирует проценты по кредиту, - дополнила специалист.

Многодетным семьям с тремя несовершеннолетними детьми государство предоставляет субсидию на погашение основного долга по такому кредиту в размере 95% от суммы основного долга. При наличии в семье четверых и более несовершеннолетних детей – в размере 100% от суммы основного долга.

Инна Пинковская также обратила внимание на то, что сегодня значимой является и такая поддержка многодетных семей, как досрочное использование средств семейного капитала на улучшение жилищных условий.

- В случае если стоимость жилого помещения у многодетных семей выше, чем размер господдержки, они имеют право эту разницу погасить за счет средств семейного капитала, - дополнила специалист. – Это весомая помощь государства.

Напомним, что с 10 сентября Беларусбанк приостановил прием документов на получение кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.

На что в этой связи могут рассчитывать многодетные семьи?

- На сегодняшний день кредитование многодетных семей фактически не приостановлено. Оно как осуществлялось, так и осуществляется. Идет бесперебойное финансирование по заключенным кредитным договорам. Сейчас приостановлено заключение новых кредитных договоров, но этот вопрос находится на строгом контроле. Принимаются меры, в том числе на уровне правительства, чтобы в ближайшее время этот вопрос урегулировать, - ответила на вопрос корреспондента Realt.by Инна Пинковская.