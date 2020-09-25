ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям

25.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям
Фото использовано в качестве иллюстрации
Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям

Льготы по жилью

О льготах, предоставляемых государством многодетным семьям на улучшение жилищных условий, рассказала на пресс-конференции в Доме прессы начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.

Она, в частности, отметила, что при улучшении жилищных условий многодетные семьи имеют право на внеочередное получение государственной поддержки. По законодательству они должны направляться на строительство жилья в течение года с даты постановки на учет нуждающихся. Правда, Минск пока не укладывается в эти сроки. Но все делается для того, чтобы и столичные многодетные семьи направлялись на строительство в течение года.

При строительстве жилья многодетная семья имеет право либо получить льготный кредит по указу №13 на 40 лет под 1% годовых, либо субсидируемый кредит по указу №240.

Размер кредита по указу №13 исчисляется исходя из 20 квадратных метров на члена семьи и норматива стоимости квадратного метра 817 рублей.

- Поэтому если семья имеет 5 человек, то государственная поддержка в виде льготного кредита составит 81 тысячу 700 рублей. Если многодетная семья строит одноквартирный или блокированный жилой дом в сельской местности, то размер господдержки ей рассчитывается исходя из норматива 30 квадратных метров на члена семьи и норматива стоимости квадратного метра в размере 940 рублей. Таким образом, размер кредита на строительство жилого дома составит 141 тысячу рублей, - дополнила Инна Пинковская.

При погашении льготных кредитов многодетные семьи могут воспользоваться дополнительной господдержкой в виде финансовой помощи. Она предоставляется семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей в размере 75% от суммы основного долга. Семьям, имеющим четверо и более несовершеннолетних детей, - в размере 100% от суммы основного долга.

По указу №240 многодетная семья имеет право получить субсидированный кредит в таком же размере, как и по указу №13.

Многодетная семья с тремя детьми имеет право на получение субсидии на уплату части процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования (СР) + 2 процентных пункта (п.п).

Специалист уточнила, что на сегодняшний день по указу №240 многодетная семья может получить кредит в размере СР+3 п.п. сроком на 20 лет.

- Поэтому с учетом субсидии, которая будет предоставлена  на уплату части процентов, многодетная семья за счет своих денежных средств будет погашать только 1% годовых, - уточнила Инна Пинковская.

Многодетной семье с четырьмя несовершеннолетними детьми субсидия на уплату части процентов по кредиту предоставляется в размере СР + 3 п.п.

- Государство таким семьям полностью субсидирует проценты по кредиту, - дополнила специалист.

Многодетным семьям с тремя несовершеннолетними детьми государство предоставляет субсидию на погашение основного долга по такому кредиту в размере 95% от суммы основного долга. При наличии в семье четверых и более несовершеннолетних детей – в размере 100% от суммы основного долга.

Инна Пинковская также обратила внимание на то, что сегодня значимой является и такая поддержка многодетных семей, как досрочное использование средств семейного капитала на улучшение жилищных условий.

- В случае если стоимость жилого помещения у многодетных семей выше, чем размер господдержки, они имеют право эту разницу погасить за счет средств семейного капитала, - дополнила специалист. – Это весомая помощь государства.

Напомним, что с 10 сентября Беларусбанк приостановил прием документов на получение кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.

На что в этой связи могут рассчитывать многодетные семьи?

- На сегодняшний день кредитование многодетных семей фактически не приостановлено. Оно как осуществлялось, так и осуществляется. Идет бесперебойное финансирование по заключенным кредитным договорам. Сейчас приостановлено заключение новых кредитных договоров, но этот вопрос находится на строгом контроле. Принимаются меры, в том числе на уровне правительства, чтобы в ближайшее время этот вопрос урегулировать, - ответила на вопрос корреспондента Realt.by Инна Пинковская.

Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям

Налоговые льготы

Одной из мер поддержки государством многодетных семей являются налоговые льготы. О них рассказал на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Он, в частности, отметил, что к основному налогу, оплачиваемому гражданами, относится подоходный налог. Для многодетных семей предусмотрен стандартный налоговый вычет, то есть та сумма, которая не облагается подоходным налогом в составе заработной платы.

В семье, в которой воспитывается только один ребенок, ежемесячный стандартный налоговый вычет составляет 34 рубля.

- Если человек получает зарплату в размере 1000 рублей, то при наличии одного ребенка у него подоходным налогом облагается не вся заработная плата, а 966 рублей, то есть за вычетом 34 рублей. Это позволяет семье хоть немного, но все-таки экономить, - уточнил Андрей Ковалевский.

Для семей, воспитывающих двух и более детей, стандартный налоговый вычет предоставляется в размере 65 рублей.

Стандартный налоговый вычет ежегодно индексируется на темп роста номинальной зарплаты.

- На 2021 год также предусмотрена индексация этого вычета, - дополнил специалист.

Многодетные семьи полностью освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимость на все принадлежащие им здания, сооружения, квартиры, гаражи и земельные участки. Исключение составляют только те случаи, когда капитальные строения или участки предназначены либо используются для предпринимательской деятельности. Многодетные семьи также освобождены от уплаты налога, если они имеют в собственности две квартиры.

Для многодетных семей, занимающихся предпринимательской деятельностью, ставка единого налога снижена на 20%.  

Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям

Социальная защита

На сегодняшний день государственные пособия по рождению назначены 463 тысячам детей.

- То есть на каждого четвертого рожденного ребенка в стране производятся определенные выплаты, - сказала консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Белаш Светлана.

При рождении в семье двойни и тройни предоставляется дополнительная государственная поддержка. Это единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости – по два бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка (сегодня это 512 рублей). В первом полугодии этого года такую выплату получили 406 семей на 816 детей.

Для оказания помощи семьям, где родились двойня, тройня и более детей, предусмотрена социальная услуга няни. Она предоставляется безвозмездно в пределах 20 часов в неделю при уходе за двойней и до 40 часов – при уходе за тройней. В этом году услуги няни получили 1600 семей, воспитывающих двойню, и 32 семьи, где родилась тройня. В 2019 году родились 1056 двойняшек и 14 тройняшек.

Светлана Белаш проинформировала, что в стране проживает около 110 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 360 тысяч детей.

- Каждая пятая многодетная семья проживает в Брестской области. Самая большая, где воспитывается 14 своих, а не усыновленных (удочеренных) детей, - в Ивацевичском районе, - уточнила консультант.

С 2015 года, с момента работы первой программы семейного капитала, многодетными семьями открыто более 880 тысяч депозитных счетов, из них 10 тысяч – в 2020 году.

Отцы, воспитывающие троих и более детей, освобождаются от призыва на военную службу и службу в резерве и прохождения всех видов военных и специальных сборов.

Женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей, награждаются орденом Матери и получают единовременную выплату в размере 5 бюджетов прожиточного минимума. Такой наградой уже удостоены 10680 женщин.

Женщины, родившие пять и более детей, имеют льготу по досрочному выходу на пенсию. Он составляет 5 лет. Женщинам, родившим 9 и более детей и награжденным одной из государственных наград СССР или Республики Беларусь, устанавливается пенсия за особые заслуги перед Родиной.

Фото спикеров: Дом прессы

Также читайте у нас:

Первый дом самого «многодетного» ЖК «Малая родина» сдан и заселен. Что ожидает проект комплекса в перспективе

Сколько домов строится в Минске для многодетных и где они расположены

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 января 2020 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли порядка 40 тысяч многодетных семей. В текущем году поставлена задача...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Адвокат Колесниковой Людмила Казак - в ИВС на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика