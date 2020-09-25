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Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям
25.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Льготы по жилью
О льготах, предоставляемых государством многодетным семьям на улучшение жилищных условий, рассказала на пресс-конференции в Доме прессы начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.
Она, в частности, отметила, что при улучшении жилищных условий многодетные семьи имеют право на внеочередное получение государственной поддержки. По законодательству они должны направляться на строительство жилья в течение года с даты постановки на учет нуждающихся. Правда, Минск пока не укладывается в эти сроки. Но все делается для того, чтобы и столичные многодетные семьи направлялись на строительство в течение года.
При строительстве жилья многодетная семья имеет право либо получить льготный кредит по указу №13 на 40 лет под 1% годовых, либо субсидируемый кредит по указу №240.
Размер кредита по указу №13 исчисляется исходя из 20 квадратных метров на члена семьи и норматива стоимости квадратного метра 817 рублей.
- Поэтому если семья имеет 5 человек, то государственная поддержка в виде льготного кредита составит 81 тысячу 700 рублей. Если многодетная семья строит одноквартирный или блокированный жилой дом в сельской местности, то размер господдержки ей рассчитывается исходя из норматива 30 квадратных метров на члена семьи и норматива стоимости квадратного метра в размере 940 рублей. Таким образом, размер кредита на строительство жилого дома составит 141 тысячу рублей, - дополнила Инна Пинковская.
При погашении льготных кредитов многодетные семьи могут воспользоваться дополнительной господдержкой в виде финансовой помощи. Она предоставляется семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей в размере 75% от суммы основного долга. Семьям, имеющим четверо и более несовершеннолетних детей, - в размере 100% от суммы основного долга.
По указу №240 многодетная семья имеет право получить субсидированный кредит в таком же размере, как и по указу №13.
Многодетная семья с тремя детьми имеет право на получение субсидии на уплату части процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования (СР) + 2 процентных пункта (п.п).
Специалист уточнила, что на сегодняшний день по указу №240 многодетная семья может получить кредит в размере СР+3 п.п. сроком на 20 лет.
- Поэтому с учетом субсидии, которая будет предоставлена на уплату части процентов, многодетная семья за счет своих денежных средств будет погашать только 1% годовых, - уточнила Инна Пинковская.
Многодетной семье с четырьмя несовершеннолетними детьми субсидия на уплату части процентов по кредиту предоставляется в размере СР + 3 п.п.
- Государство таким семьям полностью субсидирует проценты по кредиту, - дополнила специалист.
Многодетным семьям с тремя несовершеннолетними детьми государство предоставляет субсидию на погашение основного долга по такому кредиту в размере 95% от суммы основного долга. При наличии в семье четверых и более несовершеннолетних детей – в размере 100% от суммы основного долга.
Инна Пинковская также обратила внимание на то, что сегодня значимой является и такая поддержка многодетных семей, как досрочное использование средств семейного капитала на улучшение жилищных условий.
- В случае если стоимость жилого помещения у многодетных семей выше, чем размер господдержки, они имеют право эту разницу погасить за счет средств семейного капитала, - дополнила специалист. – Это весомая помощь государства.
Напомним, что с 10 сентября Беларусбанк
На что в этой связи могут рассчитывать многодетные семьи?
- На сегодняшний день кредитование многодетных семей фактически не приостановлено. Оно как осуществлялось, так и осуществляется. Идет бесперебойное финансирование по заключенным кредитным договорам. Сейчас приостановлено заключение новых кредитных договоров, но этот вопрос находится на строгом контроле. Принимаются меры, в том числе на уровне правительства, чтобы в ближайшее время этот вопрос урегулировать, - ответила на вопрос корреспондента Realt.by Инна Пинковская.
Налоговые льготы
Одной из мер поддержки государством многодетных семей являются налоговые льготы. О них рассказал на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.
Он, в частности, отметил, что к основному налогу, оплачиваемому гражданами, относится подоходный налог. Для многодетных семей предусмотрен стандартный налоговый вычет, то есть та сумма, которая не облагается подоходным налогом в составе заработной платы.
В семье, в которой воспитывается только один ребенок, ежемесячный стандартный налоговый вычет составляет 34 рубля.
- Если человек получает зарплату в размере 1000 рублей, то при наличии одного ребенка у него подоходным налогом облагается не вся заработная плата, а 966 рублей, то есть за вычетом 34 рублей. Это позволяет семье хоть немного, но все-таки экономить, - уточнил Андрей Ковалевский.
Для семей, воспитывающих двух и более детей, стандартный налоговый вычет предоставляется в размере 65 рублей.
Стандартный налоговый вычет ежегодно индексируется на темп роста номинальной зарплаты.
- На 2021 год также предусмотрена индексация этого вычета, - дополнил специалист.
Многодетные семьи полностью освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимость на все принадлежащие им здания, сооружения, квартиры, гаражи и земельные участки. Исключение составляют только те случаи, когда капитальные строения или участки предназначены либо используются для предпринимательской деятельности. Многодетные семьи также освобождены от уплаты налога, если они имеют в собственности две квартиры.
Для многодетных семей, занимающихся предпринимательской деятельностью, ставка единого налога снижена на 20%.
Социальная защита
На сегодняшний день государственные пособия по рождению назначены 463 тысячам детей.
- То есть на каждого четвертого рожденного ребенка в стране производятся определенные выплаты, - сказала консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Белаш Светлана.
При рождении в семье двойни и тройни предоставляется дополнительная государственная поддержка. Это единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости – по два бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка (сегодня это 512 рублей). В первом полугодии этого года такую выплату получили 406 семей на 816 детей.
Для оказания помощи семьям, где родились двойня, тройня и более детей, предусмотрена социальная услуга няни. Она предоставляется безвозмездно в пределах 20 часов в неделю при уходе за двойней и до 40 часов – при уходе за тройней. В этом году услуги няни получили 1600 семей, воспитывающих двойню, и 32 семьи, где родилась тройня. В 2019 году родились 1056 двойняшек и 14 тройняшек.
Светлана Белаш проинформировала, что в стране проживает около 110 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 360 тысяч детей.
- Каждая пятая многодетная семья проживает в Брестской области. Самая большая, где воспитывается 14 своих, а не усыновленных (удочеренных) детей, - в Ивацевичском районе, - уточнила консультант.
С 2015 года, с момента работы первой программы семейного капитала, многодетными семьями открыто более 880 тысяч депозитных счетов, из них 10 тысяч – в 2020 году.
Отцы, воспитывающие троих и более детей, освобождаются от призыва на военную службу и службу в резерве и прохождения всех видов военных и специальных сборов.
Женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей, награждаются орденом Матери и получают единовременную выплату в размере 5 бюджетов прожиточного минимума. Такой наградой уже удостоены 10680 женщин.
Женщины, родившие пять и более детей, имеют льготу по досрочному выходу на пенсию. Он составляет 5 лет. Женщинам, родившим 9 и более детей и награжденным одной из государственных наград СССР или Республики Беларусь, устанавливается пенсия за особые заслуги перед Родиной.
Фото спикеров: Дом прессы
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Льготные кредиты на жилье будут продолжаться? Какую помощь предоставит государство многодетным семьям
На 1 января 2020 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли порядка 40 тысяч многодетных семей. В текущем году поставлена задача...
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