Размеры выплат за командировочные расходы изменены в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Принято постановление правительства, которое корректирует порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках, сообщается на Национальном правовом портале.

В частности, изменения коснулись найма жилого помещения. Организации всех форм собственности, за исключением бюджетных, теперь в праве сами решать, как возмещать расходы работнику.

"При отсутствии подтверждающих документов расходы за время командирования (исключение – время нахождения в пути) возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% размеров возмещения этих расходов (конкретный размер возмещения расходов устанавливается нанимателем в локальном правовом акте)", - разъясняют постановление на портале.

При этом бюджетные организации в случае отсутствия подтверждающих бланков при командировке в пределах республики оплачивают работнику лишь 5% расходов.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и применяется со дня вступления его в силу.

Напомним, что в июне этого года в Беларуси также был изменен размер суточных для командировки.