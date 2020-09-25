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Норвегия также заявила о нелегитимности Лукашенко

25.09.2020 10:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвегия присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси. Об инаугурации и результатах президентских выборов в нашей стране в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.


Фото: pixabay.com

Норвегия не является частью Евросоюза, однако, судя по заявлению Аудуна Халворсена, разделяет позицию ЕС по ситуации в Беларуси.

«Полусекретная „инаугурация“ не дает легитимности. „Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — написал норвежский дипломат.

Инаугурация Александра Лукашенко прошла в среду, 23 сентября, во Дворце независимости. Дата и время проведения мероприятия заранее не сообщались, также не велась прямая трансляция церемонии, на нее не были приглашены главы государств и иностранные дипломаты, что случилось впервые за время ее проведения.

Представители стран — членов Евросоюза, США, Канады, а также лидеры белорусской оппозиции высказались о мероприятии, назвав инаугурацию нелегитимной, и призвали не признавать новый президентский срок Александра Лукашенко.

 
 
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Норвегия присоединилась к сонму европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси. Об инаугурации и результатах президентских...
 
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