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Норвегия также заявила о нелегитимности Лукашенко
25.09.2020 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Норвегия присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси. Об инаугурации и результатах президентских выборов в нашей стране в своем
Норвегия не является частью Евросоюза, однако, судя по заявлению Аудуна Халворсена, разделяет позицию ЕС по ситуации в Беларуси.
«Полусекретная „инаугурация“ не дает легитимности. „Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — написал норвежский дипломат.
Инаугурация Александра Лукашенко
Представители стран — членов Евросоюза, США, Канады, а также лидеры белорусской оппозиции
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Норвегия присоединилась к сонму европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси. Об инаугурации и результатах президентских...
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