Норвегия также заявила о нелегитимности Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Норвегия присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси. Об инаугурации и результатах президентских выборов в нашей стране в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.

Норвегия не является частью Евросоюза, однако, судя по заявлению Аудуна Халворсена, разделяет позицию ЕС по ситуации в Беларуси.

«Полусекретная „инаугурация“ не дает легитимности. „Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — написал норвежский дипломат.