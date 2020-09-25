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Как выбрать кухню, чтобы потом не пожалеть? Разбираем в очередном выпуске проекта Re:МОНТ

25.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Кухня принципиально отличается от всех других помещений в доме — это функциональная зона, «горячий цех», где особенно важен комфорт и эргономичность. Лучшие кухни сочетают в себе красоту с удобством и функциональностью, соответствуя всем требованиям и атмосфере этого помещения. Сегодня в очередном выпуске проекта Re:МОНТ будем выбирать кухню для «нашей» квартиры, а также поговорим со специалистом про штукатурку.

Как выбрать кухню, чтобы потом не пожалеть? Разбираем в очередном выпуске проекта Re:МОНТ

Кухня — это сердце и душа любого дома. Именно поэтому так важно подобрать идеальный гарнитур и не раскаяться после того, как его установят. Сегодня в выпуске дизайнер Екатерина и хозяйка Полина отправляются в салон кухонь для выбора мебели в свою квартиру.

В это время Казимир и Лазар расскажут про все нюансы выбора и нанесения штукатурки.

Как выбрать кухню, чтобы потом не пожалеть? Разбираем в очередном выпуске проекта Re:МОНТ

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0.00 – что было в прошлом выпуске.

2.00 – про первую пользу дизайн-проекта.

4.50 – принимаем штукатурку.

9.15 – что нужно знать, прежде чем приступать к штукатурке стен.

24.10 – как производить замеры под новую кухню.

29.35 – как выбрать кухню.

 
 
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Кухня принципиально отличается от всех других помещений в доме — это функциональная зона, «горячий цех», где особенно важен комфорт и эргономичность. Лучшие кухни...
 
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