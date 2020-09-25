Как выбрать кухню, чтобы потом не пожалеть? Разбираем в очередном выпуске проекта Re:МОНТ

Кухня — это сердце и душа любого дома. Именно поэтому так важно подобрать идеальный гарнитур и не раскаяться после того, как его установят. Сегодня в выпуске дизайнер Екатерина и хозяйка Полина отправляются в салон кухонь для выбора мебели в свою квартиру.

В это время Казимир и Лазар расскажут про все нюансы выбора и нанесения штукатурки.