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Как выбрать кухню, чтобы потом не пожалеть? Разбираем в очередном выпуске проекта Re:МОНТ
25.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кухня принципиально отличается от всех других помещений в доме — это функциональная зона, «горячий цех», где особенно важен комфорт и эргономичность. Лучшие кухни сочетают в себе красоту с удобством и функциональностью, соответствуя всем требованиям и атмосфере этого помещения. Сегодня в очередном выпуске проекта Re:МОНТ будем выбирать кухню для «нашей» квартиры, а также поговорим со специалистом про штукатурку.
Кухня — это сердце и душа любого дома. Именно поэтому так важно подобрать идеальный гарнитур и не раскаяться после того, как его установят. Сегодня в выпуске дизайнер Екатерина и хозяйка Полина отправляются в салон кухонь для выбора мебели в свою квартиру.
В это время Казимир и Лазар расскажут про все нюансы выбора и нанесения штукатурки.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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Кухня принципиально отличается от всех других помещений в доме — это функциональная зона, «горячий цех», где особенно важен комфорт и эргономичность. Лучшие кухни...
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