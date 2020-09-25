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В Беларуси появился новый бренд свежих сыров

25.09.2020 11:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На прилавках магазинов Беларуси появились свежие сыры новой торговой марки SVEŽA [с в е´ ж а]*. Первыми в новой линейке стали знаменитые виды средиземноморских сыров фета и брынза.

Бренд делает ставку на своего рода мировые «бестселлеры» – знаменитые виды свежих сыров с богатой кулинарной историей и отменными вкусовыми качествами. Первыми стали сыры «Фета SVEŽA» и «Брынза SVEŽA», родиной которых является Балканский полуостров. В основе рецептуры обоих сыров лежат аутентичные технологии, адаптированные под местные вкусовые предпочтения. Это позволило обеспечить сырам правильный вкус и консистенцию: фета - нежная, с легкой творожной ноткой и умеренной солью; брынза – более плотная с  ярким насыщенным сливочным вкусом.  

Сегодня в пищевой индустрии свежие сыры - достаточно быстро растущий сегмент, открывающий широкое поле для кулинарного творчества. Хотя чаще всего они подаются в салатах с помидорами, оливками и пряными травами.  

Сыры SVEŽA особенно подойдут тем, кто придерживается принципов здорового питания   и стремится разнообразить свой рацион за счет фруктовых и овощных салатов со свежими сырами, богатыми натуральными белками, микро- и макроэлементами, жирами и витаминами.

«Создавая новый бренд мы стремились подчеркнуть единство европейских и белорусских традиций в производстве свежих сыров, собрав лучшее и придав им наш национальный характер. Надеемся, что наших покупателей порадует не только интересный вкус этих сыров, но и невысокая в данной категории цена», – поясняют в компании «Савушкин продукт», владельце бренда.

Сыры SVEŽA производятся на предприятии «Савушкин-Орша» с использованием самого современного оборудования и высококачественного молочного сырья. Производственная площадка построена с нуля на месте старого завода чуть более чем за год.

Сыры SVEŽA уже в продаже в торговых сетях республики.-----

* СвЕжа (SVEŽA)  - наименование, написанное латиницей, по примеру написания, используемого  в Беларуси до начала ХХ века.

 

 

 
 
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На прилавках магазинов Беларуси появились свежие сыры новой торговой марки SVEŽA [с в е´ ж а]*. Первыми в новой линейке стали знаменитые виды средиземноморских сыров...
 
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