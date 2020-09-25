В Беларуси появился новый бренд свежих сыров

На прилавках магазинов Беларуси появились свежие сыры новой торговой марки SVEŽA [с в е´ ж а]*. Первыми в новой линейке стали знаменитые виды средиземноморских сыров фета и брынза.

Бренд делает ставку на своего рода мировые «бестселлеры» – знаменитые виды свежих сыров с богатой кулинарной историей и отменными вкусовыми качествами. Первыми стали сыры «Фета SVEŽA» и «Брынза SVEŽA», родиной которых является Балканский полуостров. В основе рецептуры обоих сыров лежат аутентичные технологии, адаптированные под местные вкусовые предпочтения. Это позволило обеспечить сырам правильный вкус и консистенцию: фета - нежная, с легкой творожной ноткой и умеренной солью; брынза – более плотная с ярким насыщенным сливочным вкусом.

Сегодня в пищевой индустрии свежие сыры - достаточно быстро растущий сегмент, открывающий широкое поле для кулинарного творчества. Хотя чаще всего они подаются в салатах с помидорами, оливками и пряными травами.

Сыры SVEŽA особенно подойдут тем, кто придерживается принципов здорового питания и стремится разнообразить свой рацион за счет фруктовых и овощных салатов со свежими сырами, богатыми натуральными белками, микро- и макроэлементами, жирами и витаминами.

«Создавая новый бренд мы стремились подчеркнуть единство европейских и белорусских традиций в производстве свежих сыров, собрав лучшее и придав им наш национальный характер. Надеемся, что наших покупателей порадует не только интересный вкус этих сыров, но и невысокая в данной категории цена», – поясняют в компании «Савушкин продукт», владельце бренда.

Сыры SVEŽA производятся на предприятии «Савушкин-Орша» с использованием самого современного оборудования и высококачественного молочного сырья. Производственная площадка построена с нуля на месте старого завода чуть более чем за год.

Сыры SVEŽA уже в продаже в торговых сетях республики.-----

* СвЕжа (SVEŽA) - наименование, написанное латиницей, по примеру написания, используемого в Беларуси до начала ХХ века.