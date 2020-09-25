Послов отзовут? Визиты «заморозят?» Что означает непризнание Лукашенко в мире

Источник материала: Tut.by

Европейские страны и международные партнеры Беларуси в унисон отреагировали на шестую инаугурацию Александра Лукашенко: они заявили, что не признают его избранным президентом страны. TUT.BY разбирался, что это значит на практике: отзовут ли теперь послов, «заморозят» ли визиты и что будет с финансовой поддержкой со стороны Запада.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Страны ЕС не признали инаугурацию и Лукашенко президентом Беларуси. Что это значит на практике?

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил , что, по мнению Европейского союза, инаугурация и новый мандат Александра Лукашенко не имеют достаточной легитимности. В ЕС также предупредили, что в свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью. Что это будет значить на практике пока сказать сложно. Важным шагом станет саммит глав ЕС в первых числах октября, на котором еще раз рассмотрят вопрос введения санкций против Беларуси. Возможно, речь будет идти не только об экономических, но и о политических шагах.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Бывший белорусский дипломат отмечает: ключи к ответам на эти вопросы лежат преимущественно во внутриполитической ситуации в Беларуси.

— Если принять за основу ее текущее состояние, тогда ответы будут такими: реально на практике не вижу инструментов и готовности у ЕС для фактической реализации «непризнания». Здесь следует учитывать и сам сложный механизм принятия решений внутри союза, и различные интересы стран-членов, и возможную разницу в оценках происходящего. Кейс с согласованием пакета санкций является ярким примером в подтверждение. Сами заявления о «непризнании» звучали в отношении выборов в Беларуси множество раз. Ни разу на практике это «непризнание» реализовано не было. Послы продолжали вручать грамоты, а после снятия санкций реализовывались визиты на высшем уровне. На данный момент на уровне риторики ЕС одновременно заявляет о непризнании, но и сообщает о намерениях работать с Лукашенко как с человеком, фактически контролирующим власть. Системно это ничем не отличается от ситуации предыдущих заморозок-потеплений отношений. Одновременно сейчас еще более очевидным стал геополитический фактор. В случае сохранения Лукашенко власти, выбор стратегии ЕС неизменно будет упираться в развилку: «потеря независимости/усиление влияния России» и «нужно оставлять каналы для коммуникации», — говорит бывший дипломат.

Он подчеркивает: ни у России, ни у ЕС нет реальных (не абстрактных, теоретических) инструментов для смены власти в Беларуси.

— У России их больше, но мотивация существенно ниже. Для ЕС — наоборот. Поэтому основой для анализа дальнейших перспектив должна служить внутриполитическая ситуация в Беларуси, которая может меняться очень серьезно в ближайшие полгода, — считает бывший дипломат.

Помимо европейских стран, не признала легитимность Лукашенко и Украина . А о постановке на паузу контактов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал еще в августе.

— У нас сейчас все процессы, все контакты с Белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации и только тогда, когда мы убедимся в том, что контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены, — заявил Дмитрий Кулеба. По словам министра, остановка контактов с Минском — это, прежде всего, ответ на действия властей в отношении мирных протестующих.

Как пояснил TUT.BY посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, на практике это, прежде всего, означает «заморозку» визитов наивысшего и высокого уровней, отмену масштабных совместных мероприятий. Одно из них уже перенесено — октябрьский Форум регионов Беларуси и Украины , на котором должна была состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.





— Мы предложили его перенести, потому что если бы Форум планировался у нас, в Украине, мы бы его просто отменили. Но поскольку организатор — белорусская сторона (мероприятие должно было пройти в Гродно), мы предложили перенести его на более поздний срок из-за внутриполитической ситуации в Беларуси. Согласитесь, довольно сложно назвать стабильной ситуацию в стране, когда десятки тысяч людей уже второй месяц выходят на протесты. По моему мнению, проведение любого международного мероприятия такого масштаба, в этих условиях, выглядит проблемным. В нашем понимании подобные мероприятия не могут проходить в таких условиях, — объясняет посол Украины Игорь Кизим.

Перспектива отношений Беларуси и Украины, по словам дипломата, будет зависеть, прежде всего, от дальнейшего развития внутренней ситуации в Беларуси, а также от процессов углубления интеграции Беларуси и России.

— Сразу хочу оговориться, чтобы меня опять не обвинили в якобы вмешательстве во внутренние дела вашей страны, углубление интеграции — это суверенное право Беларуси и степень интеграции зависит только от Беларуси. Но, у нас есть свое понимание связанных с этим рисков для Украины и наше суверенное право делать из этого свои выводы и предпринимать адекватные действия. К сожалению, недружественная риторика в отношении Украины, которую мы слышим в последнее время от белорусских властей, это тоже плохой тренд. Я уже не говорю о том, что в этих заявлениях все чаще присутствует «переход на личности», как, например во вчерашнем комментарии МИД Беларуси .

При этом, такая риторика наблюдается с момента выборов в Беларуси. Договорились до того, что Украину уже назвали «форпостом политических провокаций» против Беларуси, «подогревателем деструктивных сил» для смены власти в вашей стране и чуть ли не организатором протестов в Беларуси. Хочу еще раз повторить, что мы заинтересованы в независимой, суверенной и дружественной Беларуси. И я бы сейчас порекомендовал всем горячим головам, которые обвиняют руководство Украины в чем-то и, тем более, переходят на персоналии, взять паузу и подумать, что они говорят. Очевидно, что такая риторика, к сожалению, ничего хорошего для развития наших двусторонних отношений не дает. Поэтому, я бы таким головам посоветовал бы прежде, чем что-то говорить, подумать, — считает Игорь Кизим.

Европейских и не только послов отзовут из Минска, визиты «заморозят»?

Об этом говорить тоже пока рано. Послы стран ЕС и до и после выборов не раз осуждали массовые репрессии против оппонентов власти и участников массовых демонстраций. Они снова и снова призывают власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев. Послы также заявили, что будут ходить на все встречи с белорусскими чиновниками со списком политзаключенных Беларуси.

Дипломатическая ситуация обострялась еще и тем, что Александр Лукашенко успел упрекнуть не одну европейскую страну в руководстве белорусскими протестами.

Но все это пока не говорит о том, что послов могут отозвать. А утверждение буквально накануне инаугурации Александра Лукашенко, кандидатуры Джули Фишер Комитетом по международным делам США в качестве посла США в Беларуси, означает, что эту бюрократическую процедуру никто не останавливал несмотря на происходящее в Беларуси и отношение к этому Госдепа США .

Это не окончательное назначение Фишер в качестве посла — ее еще должен утвердить полный состав Сената США. Но источники в Минске утверждают, что как только это произойдет, она должна прибыть в Беларусь.





— Посол США приедет после того как завершатся все процедуры в Вашингтоне. Других каких-то препятствий для ее приезда вроде бы и нет, — говорят в Минске.

Олег Кравченко, назначенный Лукашенко послом Беларуси в США еще в июле, уедет послом в Вашингтон, подчеркивают в Минске, сразу после завершения процедур по назначению на его нынешнюю должность замминистра нового человека.

Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст считает, что дипотношения с Беларусью рвать никто не будет.

— Дипотношения не разорвут, возможно, какое то время не будут посылать новых послов, чтобы не вручать грамоты. Поездки европейских представителей в Минск прекратятся, Лукашенко никуда не будут приглашать, — говорит Дракохруст.

Бывший дипломат считает, что страны могут просто снизить уровень дипломатического присутствия в Беларуси.

— Послов могут отозвать для консультаций, некоторыми странами может быть снижен уровень дипломатического представительства до Временных поверенных — они грамоты главе государства не вручают, при этом могут отлично справляться с функциями руководителя дипмиссии. Я бы рассматривал такой шаг как возможный для наиболее радикально настроенных стран. Плюс нужно учитывать сроки ротации послов: действующий может уехать, а новый приедет только через год-два, например, — говорит бывший дипломат.

Отзыв посла, по мнению посла Украины Игоря Кизима, слишком радикальный шаг, к которому официальный Киев вряд ли прибегнет.

— Президент Украины может отозвать посла в любое время и причиной этого может быть не только состояние двухсторонних отношений. Но в том контексте, в котором вы ставите вопрос, могу сказать, что отзыв посла — дипломатический демарш, который означает, что в двусторонних отношениях случилось что-то крайне негативное. Вызов для консультаций, как это было летом со мной, это тоже демарш, но полный отзыв посла — это очень серьезный шаг. В истории современной дипломатии Украины, если я не ошибаюсь, это было сделано лишь один раз — в отношениях с Россией. Но надо понимать, что Россия совершила акт военной агрессии против Украины, оккупировала часть ее территории, развязала войну на Донбассе.

Поэтому логика в отзыве посла и снижении уровня представленности в стране-агрессоре очевидна. Но отзыв посла в понимании любой дипломатической службы — это крайний шаг, который следует за очень недружественными действиями. В моем понимании, причиной такого шага может стать война, не словесная, а настоящая, как принято говорить «горячая». Мне бы очень не хотелось, и я думаю, что ни народ Украины, ни народ Беларуси, ни политические элиты наших стран не заинтересованы в том, чтобы развитие наших отношений шло по такому сценарию, — говорит Игорь Кизим.

А что будет с финансовой поддержкой и двусторонними проектами?

Здесь, вероятнее всего, будет применена уже опробованная схема работы ЕС с Беларусью: контакты с государственными институтами будут сведены к минимуму, поддержка будет ориентироваться на частный сектор, гражданское общество и т.д.

— Концептуально новых идей по стратегии в отношении Беларуси нет. Таковой можно было бы рассматривать предложение о безвизовом режиме для граждан Беларуси, если бы не ее утопичность, — считает бывший дипломат.

— Все финансовые проекты с ЕС, которые предполагают коммуникация с органами власти, будут заморожены. Кроме тех, в которых заинтересован сам ЕС, вроде обустройства границы и предотвращения нелегальной миграции, — считает Дракохруст.