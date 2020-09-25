ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусского чиновника, который стал вице-мэром Ялты, уволили за высказывания о протестах

25.09.2020 11:47 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусского чиновника Михаила Загорцева, который на днях был назначен вице-мэром Ялты, а до этого поддержал протесты в Беларуси, уволили с должности. Об этом сообщил мэр Ялты Иван Имгрунт на своей странице в Facebook.


Фото: yalta.rk.gov.ru

Мэр Ялты Иван Имгрунт обратился к горожанам, объявив об увольнении назначенного ранее Михаила Загорцева, «по факту поддержки оппозиции Беларуси».

«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведенной проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Беларуси, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», — говорится в заявлении мэра Ялты.

Никаких других комментариев от самого Ивана Имгрунта и руководителя аппарата администрации города получить не удалось, а начальник отдела информационной политики Александра Бузанова сообщила, что единственная информация, которую предоставляет город, размещена мэром в Facebook и других комментариев не последует.

О назначении Михаила Загорцева на пост вице-мэра Ялты стало известно 22 сентября. Представляя нового заместителя, глава администрации Ялты Иван Имгрунт выразил уверенность, что «опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами».

В Беларуси Загорцев с 1989 по 1993 год занимал пост первого зампреда Новобелицкого райисполкома. Потом стал одним из руководителей «Гомельдрева», работал в представительстве российской газовой компании «Итера». В феврале 2006-го возглавил администрацию Ленинского района Бобруйска. С 2011 по 2020 год — председатель Смолевичского райисполкома. Под его кураторством команда «Cмолевичи» вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

Вскоре после президентских выборов Михаил Загорцев, находясь на лечении, записал видеообращение, в котором осудил действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусского чиновника Михаила Загорцева, который на днях был назначен вице-мэром Ялты, а до этого поддержан протесты в Беларуси, уволили с должности.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Послов отзовут? Визиты «заморозят?» Что означает непризнание Лукашенко в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика