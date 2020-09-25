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Белорусского чиновника, который стал вице-мэром Ялты, уволили за высказывания о протестах
25.09.2020 11:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусского чиновника Михаила Загорцева, который на днях был назначен вице-мэром Ялты, а до этого поддержал протесты в Беларуси, уволили с должности. Об этом
Мэр Ялты Иван Имгрунт обратился к горожанам, объявив об увольнении назначенного ранее Михаила Загорцева, «по факту поддержки оппозиции Беларуси».
«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведенной проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Беларуси, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», — говорится в заявлении мэра Ялты.
Никаких других комментариев от самого Ивана Имгрунта и руководителя аппарата администрации города получить не удалось, а начальник отдела информационной политики Александра Бузанова сообщила, что единственная информация, которую предоставляет город, размещена мэром в Facebook и других комментариев не последует.
О назначении Михаила Загорцева на пост вице-мэра Ялты стало
В Беларуси Загорцев с 1989 по 1993 год занимал пост первого зампреда Новобелицкого райисполкома. Потом стал одним из руководителей «Гомельдрева», работал в представительстве российской газовой компании «Итера». В феврале 2006-го возглавил администрацию Ленинского района Бобруйска. С 2011 по 2020 год — председатель Смолевичского райисполкома. Под его кураторством команда «Cмолевичи» вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.
Вскоре после президентских выборов Михаил Загорцев, находясь на лечении, записал видеообращение, в котором осудил действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.
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Белорусского чиновника Михаила Загорцева, который на днях был назначен вице-мэром Ялты, а до этого поддержан протесты в Беларуси, уволили с должности.
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