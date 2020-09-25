Глава Ленобласти: менять белорусскую технику на другую нецелесообразно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Взаимный товарооборот между Беларусью и Ленинградской областью в этом году растет, заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, он прибыл в белорусскую столицу накануне Форума регионов России и Беларуси, который дает надежду на развитие масштабного сотрудничества на взаимовыгодной основе.

"Товарооборот у нас растет, и это очень важно. Причем он растет взаимно на встречных потоках. На 1 августа мы уже купили сельхозтехники в Беларуси больше, чем за весь прошлый год", – отметил губернатор.

Дрозденко пояснил этот успех тем, что власти региона дотируют из бюджета своим сельхозпроизводителям приобретение белорусской техники.

"Мы дотируем 35% – это очень хорошая дотация, и она равна дотации на покупку российской техники. Больше ни для каких стран мы такую форму не применяем. И вы понимаете, почему. У нас много белорусской техники, у нас хорошее сочетание цены и качества. И у нас хорошая сервисная база. Поэтому сегодня мы понимаем, что менять ее на другие образцы техники нецелесообразно", – констатировал Дрозденко.

При этом он обратил внимание, что регион сейчас занимается закупкой лесозаготовительной техники: "Последнее время очень хорошая техника производится у вас. Мы начали приобретать тяжелую дорожную технику".

После чего добавил, что в 2021 году в бюджете Ленинградской области предусмотрена закупка более 100 единиц белорусской техники. Еще одно важное направление – автобусный транспорт. Дрозденко добавил, что регион сотрудничает с компанией, которая планирует закупить до 1,5 тысячи автобусов.

"Первую сотню автобусов будем закупать уже в первом квартале следующего года. Здесь мы также настроены на хорошее длительное сотрудничество", – уточнил губернатор.

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