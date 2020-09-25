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Литовские перевозчики: мы теряем €280 тысяч в сутки на белорусской таможне

25.09.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Национальная ассоциация перевозчиков Литвы жалуется на очереди на белорусской таможне, где несколько суток стоят сотни грузовиков, передают литовские СМИ.

"На внутренней таможне в Минске стоят около 200 грузовиков. Некоторые по трое суток. И это только в Минске, другие стоят на других таможнях", – цитируют СМИ президента литовской ассоциации автоперевозчиков Ромаса Аустинскаса.

© Photo : Гродненская региональная таможня
ГТК: очереди на границе не связаны с техническим сбоем в работе инфосистем

Как ранее пояснили белорусские логисты Sputnik, множество грузов из прибалтийских стран едет через Беларусь транзитом в Россию. Доставить их можно и напрямую через Латвию, однако местные переходы не оборудованы для большого количества машин и там уже скопились большие очереди.

Еще 10 сентября литовская ассоциация перевозчиков заговорила о том, что Беларусь якобы намерена не пропускать через свою территорию грузы из балтийских стран. Однако в Министерстве республики данную информацию опровергли.

Затем уже президент Александр Лукашенко заявил, что страна "вынуждена закрыть государственную границу с западом". Но никаких официальных документов по этому поводу не публиковалось, а контрольно-пропускные пункты продолжили работу.

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Теги: Минск
 
 
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