Литовские перевозчики: мы теряем €280 тысяч в сутки на белорусской таможне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Национальная ассоциация перевозчиков Литвы жалуется на очереди на белорусской таможне, где несколько суток стоят сотни грузовиков, передают литовские СМИ.

"На внутренней таможне в Минске стоят около 200 грузовиков. Некоторые по трое суток. И это только в Минске, другие стоят на других таможнях", – цитируют СМИ президента литовской ассоциации автоперевозчиков Ромаса Аустинскаса.

Как ранее пояснили белорусские логисты Sputnik, множество грузов из прибалтийских стран едет через Беларусь транзитом в Россию. Доставить их можно и напрямую через Латвию, однако местные переходы не оборудованы для большого количества машин и там уже скопились большие очереди.

Еще 10 сентября литовская ассоциация перевозчиков заговорила о том, что Беларусь якобы намерена не пропускать через свою территорию грузы из балтийских стран. Однако в Министерстве республики данную информацию опровергли.

Затем уже президент Александр Лукашенко заявил , что страна "вынуждена закрыть государственную границу с западом". Но никаких официальных документов по этому поводу не публиковалось, а контрольно-пропускные пункты продолжили работу.

Читайте также: