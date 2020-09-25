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Литовские перевозчики: мы теряем €280 тысяч в сутки на белорусской таможне
25.09.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Национальная ассоциация перевозчиков Литвы жалуется на очереди на белорусской таможне, где несколько суток стоят сотни грузовиков, передают литовские СМИ.
"На внутренней таможне в Минске стоят около 200 грузовиков. Некоторые по трое суток. И это только в Минске, другие стоят на других таможнях", – цитируют СМИ президента литовской ассоциации автоперевозчиков Ромаса Аустинскаса.
© Photo : Гродненская региональная таможня
Как
Еще 10 сентября литовская ассоциация перевозчиков заговорила о том, что Беларусь якобы намерена не пропускать через свою территорию грузы из балтийских стран. Однако в Министерстве республики данную информацию опровергли.
Затем уже президент Александр Лукашенко
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