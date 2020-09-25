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Кремль: отказ стран Запада признать легитимность Лукашенко - вмешательство в дела Беларуси

25.09.2020 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отказ ряда государств от признания Александра Лукашенко президентом Беларуси противоречит международному праву и является косвенным вмешательством во внутренние дела этого государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Interfax.by.


Фото: Reuters

«Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств», — сказал Песков журналистам.

«Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву. Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога, и по сути они являются косвенным вмешательством во внутренние дела», — пояснил Песков. По его словам, «такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью».

Песков заявил, что отказ ряда стран признавать легитимность Лукашенко никак не повлияет на отношения Москвы и Минска. «В любом случае, эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран никоим образом не может оказать влияния на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — сказал он.

По словам Пескова, «и Беларусь, и Россия — это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства».

 
Теги: Минск
 
 
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«Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств», - сказал Песков журналистам.
 
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