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Контракты на $700 миллионов планируется подписать на VII Форуме регионов
25.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Контракты примерно на 700 миллионов долларов планируется подписать во время предстоящего VII Форума регионов России и Беларуси, об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.
В Минске и Минской области 28-29 сентября пройдет VII Форум регионов Беларуси и России. Во время него
© Sputnik / Виктор Толочко
"Во время форума будет подписано контрактов примерно на 700 миллионов долларов. На прошлом форуме - около 600 миллионов", - цитирует слова Исаченко
По словам заместитель председателя Совета Республики, наиболее крупный контракт будет заключен на сумму свыше 30 миллионов.
Среди участников форума - "Белнефтихим", который, по информации пресс-службы компании, намерен "договориться" с российскими предприятиями на общую сумму в 100 миллионов долларов. Как уточнил, Исаченко всего запланировано подписать около 70 соглашений.
Также заместитель председателя Совета Республики сообщил о том, что на Форум приглашены президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин.
Отметим, что российская делегация уже сейчас начала пребывать в Беларусь. В пятницу губернатор Псковской области
В этом году на Форуме регионов планируется проработать пять основных тем: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи.
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