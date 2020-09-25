Контракты на $700 миллионов планируется подписать на VII Форуме регионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Контракты примерно на 700 миллионов долларов планируется подписать во время предстоящего VII Форума регионов России и Беларуси, об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

В Минске и Минской области 28-29 сентября пройдет VII Форум регионов Беларуси и России. Во время него планируется заключить соглашения с пятью регионами РФ и подписать несколько десятков контрактов.

"Во время форума будет подписано контрактов примерно на 700 миллионов долларов. На прошлом форуме - около 600 миллионов", - цитирует слова Исаченко БелТА .

По словам заместитель председателя Совета Республики, наиболее крупный контракт будет заключен на сумму свыше 30 миллионов.

Среди участников форума - "Белнефтихим", который, по информации пресс-службы компании, намерен "договориться" с российскими предприятиями на общую сумму в 100 миллионов долларов. Как уточнил, Исаченко всего запланировано подписать около 70 соглашений.

Также заместитель председателя Совета Республики сообщил о том, что на Форум приглашены президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин.

Отметим, что российская делегация уже сейчас начала пребывать в Беларусь. В пятницу губернатор Псковской области встретился с главой Витебщины , а руководитель Ленобласти - с белорусским президентом .

В этом году на Форуме регионов планируется проработать пять основных тем: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи.

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