Лукашенко собрался построить порт в Ленинградской области. И даже нашел, где взять деньги

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину построить терминал в Ленинградской области для перевалки белорусских грузов. На этот проект можно взять российский кредит, сэкономленный в ходе строительства Белорусской АЭС. Об этом Лукашенко заявил в пятницу на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает телеграм-канал « Пул Первого ».



Фото: president.gov.by

— Мы очень много сейчас говорим и работаем над изменением логистики по поставкам наших товаров. Порты — это же Ленинградская область, нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — железнодорожные тарифы и перевалка в портах, — сказал Лукашенко. — Я когда встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос, я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом.

Лукашенко отметил, что предложил решение финансового вопроса.

— Все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредита Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала [в Ленинградской области]. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем совместно реализовать этот проект, — пояснил он.

Ранее белорусский лидер поручал своему правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов стран Балтии на российские в ответ на санкции против 30 белорусских чиновников, в том числе самого Лукашенко. Прежде всего он заявил о намерении отказаться от использования Клайпеды для экспорта белорусской продукции.

Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Беларуси России Роман Головченко и Михаил Мишустин. В частности, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги в Ленинградской области.



Фото: ustlugaoil.ru

Беларусь экспортирует 10−11 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн — через порты страны Балтии. На 2020 год планировалось увеличить перевалку через Литву до 2 млн тонн против 1,4 млн тонн в 2019 году, поскольку «направление Литвы стало достаточно интересным для Беларуси».

Сейчас перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. российских рублей за тонну, тогда как в Клайпеде — 5,7 евро, то есть в 2,3 раза дешевле, говорил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Таким образом, только на перевалке Беларусь будет терять приличную сумму.

В начале 2018 года прибыльность поставок белорусских нефтепродуктов через российский терминал была ниже примерно на 10 долларов за тонну по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии, несмотря на скидку РЖД в размере 50% к тарифам на перевозки нефтепродуктов из Беларуси на припортовые станции Октябрьской железной дороги, действующую до конца 2025 года.





Тогда же обсуждалась возможность построить трубопровод для доставки нефтепродуктов от белорусских НПЗ до Усть-Луги. Но вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов пояснил , что «потенциальный объем перевалки белорусского ресурса пока не позволяет экономически обосновать проект».

Участники рынка считают, что нефтепродукты белорусских производителей могут быть экспортированы через Высоцк и Усть-Лугу (оба — Ленинградская область) в случае достижения политических договоренностей между руководителями двух стран.

— Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно, — заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 14 сентября в Сочи.

Стоит сказать, что Беларусь больше всего отгружает через Клайпеду удобрений производства «Беларуськалия», который уже приобрел 30% акций одного из операторов терминала «Биру кровеню терминалас» (БКТ) за 30 млн долларов. В 2015 году «Белорусская калийная компания» стала акционером литовского брокера «Фертимара». В планах владельцев БKT расширение мощностей с 10 млн до 16 млн тонн с учетом строительства ГОКа в Петрикове и «Славкалия». По информации TUT.BY, вопрос о переносе из Клайпеды перевалки белорусских калийных удобрений «всерьез пока не обсуждали».