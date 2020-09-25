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Лукашенко собрался построить порт в Ленинградской области. И даже нашел, где взять деньги
25.09.2020 13:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину построить терминал в Ленинградской области для перевалки белорусских грузов. На этот проект можно взять российский кредит, сэкономленный в ходе строительства Белорусской АЭС. Об этом Лукашенко заявил в пятницу на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает телеграм-канал «
— Мы очень много сейчас говорим и работаем над изменением логистики по поставкам наших товаров. Порты — это же Ленинградская область, нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — железнодорожные тарифы и перевалка в портах, — сказал Лукашенко. — Я когда встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос, я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом.
Лукашенко отметил, что предложил решение финансового вопроса.
— Все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредита Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала [в Ленинградской области]. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем совместно реализовать этот проект, — пояснил он.
Ранее белорусский лидер поручал своему правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов стран Балтии на российские в ответ на санкции против 30 белорусских чиновников, в том числе самого Лукашенко. Прежде всего он заявил о намерении отказаться от использования Клайпеды для экспорта белорусской продукции.
Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Беларуси России Роман Головченко и Михаил Мишустин. В частности, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги в Ленинградской области.
Беларусь экспортирует 10−11 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн — через порты страны Балтии. На 2020 год планировалось увеличить перевалку через Литву до 2 млн тонн против 1,4 млн тонн в 2019 году, поскольку «направление Литвы стало достаточно интересным для Беларуси».
Сейчас перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. российских рублей за тонну, тогда как в Клайпеде — 5,7 евро, то есть в 2,3 раза дешевле,
В начале 2018 года прибыльность поставок белорусских нефтепродуктов через российский терминал
Тогда же обсуждалась возможность построить трубопровод для доставки нефтепродуктов от белорусских НПЗ до Усть-Луги. Но вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов
Участники рынка считают, что нефтепродукты белорусских производителей могут быть экспортированы через Высоцк и Усть-Лугу (оба — Ленинградская область) в случае достижения политических договоренностей между руководителями двух стран.
— Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно, — заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 14 сентября в Сочи.
Стоит сказать, что Беларусь больше всего отгружает через Клайпеду удобрений производства «Беларуськалия», который уже приобрел 30% акций одного из операторов терминала «Биру кровеню терминалас» (БКТ) за 30 млн долларов. В 2015 году «Белорусская калийная компания» стала акционером литовского брокера «Фертимара». В планах владельцев БKT расширение мощностей с 10 млн до 16 млн тонн с учетом строительства ГОКа в Петрикове и «Славкалия». По информации TUT.BY, вопрос о переносе из Клайпеды перевалки белорусских калийных удобрений «всерьез пока не обсуждали».
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Ранее белорусский лидер поручал своему правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов стран Балтии на российские в ответ...
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