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Колесникова остается под стражей до ноября
25.09.2020 13:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской суд признал законным решение суда Партизанского района о применении к члену президиума Координационного совета Марии Колесникову меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил TUT.BY адвокат Александр Пыльченко.
На прошлой неделе суд Партизанского района
— Мария остается под стражей до ноября — мера пресечения при задержании избрана на два месяца. Решение суда можно опротестовать через председателя Минского городского суда или генпрокурора и прокурора города, но это маловероятно, за последние 20 лет я таких случаев у нас не слышал. Меру пресечения может изменить орган расследования или при следующем продлении меры пресечения ее могут не продлить, — пояснил Пыльченко.
Напомним, 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны,
Колесникова
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Минский городской суд признал законным решение суда Партизанского района о применении к члену президиума Координационного совета Марии Колесникову меры...
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