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Колесникова остается под стражей до ноября

25.09.2020 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский городской суд признал законным решение суда Партизанского района о применении к члену президиума Координационного совета Марии Колесникову меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил TUT.BY адвокат Александр Пыльченко.


Мария Колесникова во время заседания суда 21 сентября. Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

На прошлой неделе суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Минский городской суд рассмотрел жалобу адвокатов на решение районного суда в закрытом режиме и оставил без удовлетворения.

— Мария остается под стражей до ноября — мера пресечения при задержании избрана на два месяца. Решение суда можно опротестовать через председателя Минского городского суда или генпрокурора и прокурора города, но это маловероятно, за последние 20 лет я таких случаев у нас не слышал. Меру пресечения может изменить орган расследования или при следующем продлении меры пресечения ее могут не продлить, — пояснил Пыльченко.

Напомним, 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

Колесникова потребовала у Следственного комитета возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни.

 
 
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Минский городской суд признал законным решение суда Партизанского района о применении к члену президиума Координационного совета Марии Колесникову меры...
 
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