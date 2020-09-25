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На участок в Мацках подали 15 заявок, цена на него в ходе торгов возросла в 12 раз. Чем привлекли другие лоты на аукционе 25 сентября

25.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На участок в Мацках подали 15 заявок, цена на него в ходе торгов возросла в 12 раз. Чем привлекли другие лоты на аукционе 25 сентября
Участок в Колодищах, ул. Шпiтальнiка

Купить участок на аукционе в д. Мацки Юзуфовского сельсовета пожелали 15 человек. Это самое большое количество участников аукциона, которые прошли регистрацию для участия в торгах. Участки в Мацках традиционно привлекают людей: тихое уединенное место, низкая начальная цена.

Участок № 8, который продавался сегодня, насчитывает 10 соток. Из коммуникаций есть возможность подключиться только к электрическим сетям. Лот был оценен в 4.000 рублей, а продан с молотка за 48.000 рублей, или 18.431   доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов выросла в 12 раз.

Двенадцать человек подали заявления на участок № 7 в квартале 780 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Он насчитывает 15 соток и имеет возможность подключения к электричеству и газу. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 161.950 рублей, или 62.188 долларов США.


На участок в Мацках подали 15 заявок, цена на него в ходе торгов возросла в 12 раз. Чем привлекли другие лоты на аукционе 25 сентября

Заинтересовал участников аукциона и участок № 24 в д. Глебковичи Колодищанского сельсовета, который находится в квартале новой коттеджной застройки. На него претендовали 9 заявителей. У победителя торгов есть возможность подключиться к электрическим сетям и газу. Начальная цена на лот составила 22.000 рублей. Он продан на аукционе за 69.045 рублей, или 26.513 долларов США.

Горанский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка. Самое большое количество заявок – 11 – подали на земельный надел в д. Карасевщина. Лот пожелали купить 11 человек. Участок насчитывает 11,6 сотки, имеет возможность подключения к электрическим сетям. При начальной цене 8.117 рублей он продан за 33.910 рублей, или 13.021 доллар США.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

Горанский с/с, д. Дуличи

15,0

2

-

13.680

26.658

10.236

2

Горанский с/с, д. Жуки, участок № 8

15,0

3

-

6.015

11.722

4.501

3

Горанский с/с, д. Карасевщина

11,6

11

электричество

8.117

33.910

13.021

4

Горанский с/с, аг. Чачково, участок № 58

15,2

4

электричество

24.507

47.758

18.339

5

Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 24

15,0

9

электричество, газ

22.000

69.045

26.513

6

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 780, участок № 7

14,8

12

электричество, газ

39.000

161.950

62.188

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 6

14,4

6

электричество, газ

35.000

132.912

51.037

8

Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, участок № 1

15,0

4

электричество, газ, водопровод

18.000

48.700

18.700

9

Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, участок № 2

12,4

-

электричество, газ, водопровод

15.000

-

-

10

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 17

12,1

1

-

19.900

20.895

8.023

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, ул. Полевая, участок № 2

14,0

2

-

35.000

57.000

21.887

12

Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, ул. Озёрная, участок № 8

9,9

снят

-

35.000

-

-

13

Сеницкий с/с, д. Копиевичи, ул. Центральная, участок № 1

15,0

1

электричество, газ, водопровод

75.000

78.750

30.239

14

Щомыслицкий с/с, д. Городище, ул. Майская, участок № 1

15,0

6

электричество, газ, водопровод

37.000

72.200

27.724

15

Щомыслицкий с/с, аг. Щомыслица, ул. Солнечная, участок № 1

8,0

3

электричество, газ, водопровод

39.000

76.100

29.222

16

Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 8

10,0

15

электричество

4.000

48.000

18.431

17

Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, ул. Строителей

10,4

8

электричество, газ, водопровод

11.500

32.811

12.599

 
 
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