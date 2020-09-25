На участок в Мацках подали 15 заявок, цена на него в ходе торгов возросла в 12 раз. Чем привлекли другие лоты на аукционе 25 сентября

Купить участок на аукционе в д. Мацки Юзуфовского сельсовета пожелали 15 человек. Это самое большое количество участников аукциона, которые прошли регистрацию для участия в торгах. Участки в Мацках традиционно привлекают людей: тихое уединенное место, низкая начальная цена.

Участок № 8, который продавался сегодня, насчитывает 10 соток. Из коммуникаций есть возможность подключиться только к электрическим сетям. Лот был оценен в 4.000 рублей, а продан с молотка за 48.000 рублей, или 18.431 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов выросла в 12 раз.

Двенадцать человек подали заявления на участок № 7 в квартале 780 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Он насчитывает 15 соток и имеет возможность подключения к электричеству и газу. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 161.950 рублей, или 62.188 долларов США.