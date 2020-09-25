На участок в Мацках подали 15 заявок, цена на него в ходе торгов возросла в 12 раз. Чем привлекли другие лоты на аукционе 25 сентября

Купить участок на аукционе в д. Мацки Юзуфовского сельсовета пожелали 15 человек. Это самое большое количество участников аукциона, которые прошли регистрацию для участия в торгах. Участки в Мацках традиционно привлекают людей: тихое уединенное место, низкая начальная цена.
Участок № 8, который продавался сегодня, насчитывает 10 соток. Из коммуникаций есть возможность подключиться только к электрическим сетям. Лот был оценен в 4.000 рублей, а продан с молотка за 48.000 рублей, или 18.431 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов выросла в 12 раз.
Двенадцать человек подали заявления на участок № 7 в квартале 780 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Он насчитывает 15 соток и имеет возможность подключения к электричеству и газу. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 161.950 рублей, или 62.188 долларов США.
Заинтересовал участников аукциона и участок № 24 в д. Глебковичи Колодищанского сельсовета, который находится в квартале новой коттеджной застройки. На него претендовали 9 заявителей. У победителя торгов есть возможность подключиться к электрическим сетям и газу. Начальная цена на лот составила 22.000 рублей. Он продан на аукционе за 69.045 рублей, или 26.513 долларов США.
Горанский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка. Самое большое количество заявок – 11 – подали на земельный надел в д. Карасевщина. Лот пожелали купить 11 человек. Участок насчитывает 11,6 сотки, имеет возможность подключения к электрическим сетям. При начальной цене 8.117 рублей он продан за 33.910 рублей, или 13.021 доллар США.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
1
Горанский с/с, д. Дуличи
15,0
2
-
13.680
26.658
10.236
2
Горанский с/с, д. Жуки, участок № 8
15,0
3
-
6.015
11.722
4.501
3
Горанский с/с, д. Карасевщина
11,6
11
электричество
8.117
33.910
13.021
4
Горанский с/с, аг. Чачково, участок № 58
15,2
4
электричество
24.507
47.758
18.339
5
Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 24
15,0
9
электричество, газ
22.000
69.045
26.513
6
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 780, участок № 7
14,8
12
электричество, газ
39.000
161.950
62.188
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 6
14,4
6
электричество, газ
35.000
132.912
51.037
8
Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, участок № 1
15,0
4
электричество, газ, водопровод
18.000
48.700
18.700
9
Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, участок № 2
12,4
-
электричество, газ, водопровод
15.000
-
-
10
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 17
12,1
1
-
19.900
20.895
8.023
11
Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, ул. Полевая, участок № 2
14,0
2
-
35.000
57.000
21.887
12
Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, ул. Озёрная, участок № 8
9,9
снят
-
35.000
-
-
13
Сеницкий с/с, д. Копиевичи, ул. Центральная, участок № 1
15,0
1
электричество, газ, водопровод
75.000
78.750
30.239
14
Щомыслицкий с/с, д. Городище, ул. Майская, участок № 1
15,0
6
электричество, газ, водопровод
37.000
72.200
27.724
15
Щомыслицкий с/с, аг. Щомыслица, ул. Солнечная, участок № 1
8,0
3
электричество, газ, водопровод
39.000
76.100
29.222
16
Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 8
10,0
15
электричество
4.000
48.000
18.431
17
Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, ул. Строителей
10,4
8
электричество, газ, водопровод
11.500
32.811
12.599
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичском районе состоится 21 октября.