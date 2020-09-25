Сбербанк России не рассматривает продажу белорусской «дочки», несмотря на «стрессовую ситуацию»

Источник материала: Tut.by

Сбербанк России не рассматривает возможность продажи белорусской «дочки» БПС-Сбербанка. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью газете « Коммерсант ».



Фото: Reuters

— Вариант продажи сегодня не рассматривается. Конечно, ситуация стрессовая — удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Беларуси (имеется в виду Национальный банк Беларуси. — Прим. TUT.BY). Есть проблемы ликвидности в местной валюте. Местный ЦБ фактически закрыл операции рефинансирования, в результате мы были вынуждены свернуть кредитование. Ситуация непростая, но она вполне устойчивая, стабильная и полностью под контролем, — сказал Греф.

Недавно агентство Reuters сообщило, что российский премьер Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов обращались к главам госбанков РФ с просьбой не закрывать кредитные лимиты на Беларусь. Греф утверждает, что к нему никто не обращался.

— Если портится макроэкономика в какой-то стране, портятся и соответствующие метрики компаний, автоматически сокращаются лимиты. В такой ситуации бессмысленно звонить и просить, — сказал глава Сбербанка. — При необходимости ЦБ просто поменял бы регулирование, перестал учитывать определенные риск-метрики, тогда появилось бы поле для разговора. Про такие инициативы ЦБ лично я не знаю.

Герман Греф не уверен, что у Сбербанка «был бы такой аппетит к риску», чтобы продолжить кредитовать Беларусь в том же объеме в случае изменений регулирования.

Сбербанк РФ после покупки Белпромстройбанка в 2009 году выделил под белорусские проекты значительные ресурсы. По данным правительства Беларуси на 2018 год, в белорусской экономике работало порядка 3,8 млрд долларов ресурсов, предоставленных по разным каналам группой Сбербанк.

Однако не все из проектов, которые кредитовал Сбербанк, оказались успешными. Осенью 2016 года топ-менеджеры Сбербанка оценили долю проблемных активов в белорусской «дочке» БПС-Сбербанка в районе 25%. В основном их сформировал корпоративный сектор. В последующем ситуация улучшилась. Однако ряд проектов до сих пор еще не начал приносить доход. Например, два долгостроя в Минске — комплекс возле цирка и гостиничный комплекс «Хайят» .

3 июля Герман Греф вместе с Александром Лукашенко открыли в Минске фонтан, который российский госбанк подарил городу на День независимости. До этого в ходе встречи президент Беларуси предложил Сбербанку РФ участвовать в финансировании ряда крупных инвестпроектов.

После встречи в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на собственную информацию прозвучало, что Беларусь обсуждает со Сбербанком РФ кредит на сумму 0,5 млрд долларов. Пресс-служба банка отказалась комментировать ход переговоров по кредиту.