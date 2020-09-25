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Сбербанк России не рассматривает продажу белорусской «дочки», несмотря на «стрессовую ситуацию»
25.09.2020 14:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сбербанк России не рассматривает возможность продажи белорусской «дочки» БПС-Сбербанка. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью газете «
— Вариант продажи сегодня не рассматривается. Конечно, ситуация стрессовая — удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Беларуси (имеется в виду Национальный банк Беларуси. — Прим. TUT.BY). Есть
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— Если портится макроэкономика в какой-то стране, портятся и соответствующие метрики компаний, автоматически сокращаются лимиты. В такой ситуации бессмысленно звонить и просить, — сказал глава Сбербанка. — При необходимости ЦБ просто поменял бы регулирование, перестал учитывать определенные риск-метрики, тогда появилось бы поле для разговора. Про такие инициативы ЦБ лично я не знаю.
Герман Греф не уверен, что у Сбербанка «был бы такой аппетит к риску», чтобы продолжить кредитовать Беларусь в том же объеме в случае изменений регулирования.
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Однако не все из проектов, которые кредитовал Сбербанк, оказались успешными. Осенью 2016 года топ-менеджеры Сбербанка оценили долю проблемных активов в белорусской «дочке» БПС-Сбербанка в районе 25%. В основном их сформировал корпоративный сектор. В последующем ситуация улучшилась. Однако ряд проектов до сих пор еще не начал приносить доход. Например, два долгостроя в Минске —
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После встречи в эфире телеканала
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Сбербанк РФ после покупки Белпромстройбанка в 2009 году выделил под белорусские проекты значительные ресурсы. Однако не все из проектов, которые кредитовал...
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