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Глава МИД Швеции заявила о непризнании результатов белорусских выборов и отсутствии у Лукашенко легитимности
25.09.2020 14:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Швеция, как и другие страны Евросоюза, не признает законность нового президентского срока Александра Лукашенко. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила министр иностранных дел этой страны Анн Линде.
Глава МИД Швеции Анн Линде еще 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, опубликовала в Twitter позицию по поводу проведения церемонии, а также касательно непризнания результатов президентских выборов в Беларуси.
«Инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности как демократически избранного лидера. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Мы продолжим считать его ответственным за насилие и репрессии против оппозиции, а также мирных демонстрантов», — говорится в заявлении министра.
Позже она сообщила, что говорила с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко об инаугурации Лукашенко, а также о принятии в данной ситуации возможных мер со стороны ЕС и ОБСЕ.
Напомним, после инаугурации Александра Лукашенко
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Глава МИД Швеции заявила о непризнании результатов белорусских выборов и отсутствии у Лукашенко легитимности
Швеция, как и другие страны Евросоюза, не признает законность нового президентского срока Александра Лукашенко. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила министр...
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