Глава МИД Швеции заявила о непризнании результатов белорусских выборов и отсутствии у Лукашенко легитимности

Источник материала: Tut.by

Швеция, как и другие страны Евросоюза, не признает законность нового президентского срока Александра Лукашенко. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Глава МИД Швеции Анн Линде еще 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, опубликовала в Twitter позицию по поводу проведения церемонии, а также касательно непризнания результатов президентских выборов в Беларуси.

«Инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности как демократически избранного лидера. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Мы продолжим считать его ответственным за насилие и репрессии против оппозиции, а также мирных демонстрантов», — говорится в заявлении министра.

Lukashenko’s hastily and unannounced inauguration reaffirms his lack of legitimacy as a democratically elected leader. Election on 9 August was neither free nor fair. We will continue to hold him accountable for violence & repression against opposition and peaceful demonstrators