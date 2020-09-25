Глава МИД Швеции заявила о непризнании результатов белорусских выборов и отсутствии у Лукашенко легитимности

Источник материала: Tut.by

Швеция, как и другие страны Евросоюза, не признает законность нового президентского срока Александра Лукашенко. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила министр иностранных дел этой страны Анн Линде.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава МИД Швеции Анн Линде еще 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, опубликовала в Twitter позицию по поводу проведения церемонии, а также касательно непризнания результатов президентских выборов в Беларуси.

«Инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности как демократически избранного лидера. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Мы продолжим считать его ответственным за насилие и репрессии против оппозиции, а также мирных демонстрантов», — говорится в заявлении министра.

Lukashenko’s hastily and unannounced inauguration reaffirms his lack of legitimacy as a democratically elected leader. Election on 9 August was neither free nor fair. We will continue to hold him accountable for violence & repression against opposition and peaceful demonstrators — Ann Linde (@AnnLinde) September 23, 2020

Позже она сообщила, что говорила с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко об инаугурации Лукашенко, а также о принятии в данной ситуации возможных мер со стороны ЕС и ОБСЕ.

Напомним, после инаугурации Александра Лукашенко представители ряда стран , таких как Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, США, Канада, Норвегия, а также ЕС заявили о том, что не признают легитимность процедуры и результаты прошедших 9 августа выборов президента Беларуси.