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МИД Латвии опубликовал расширенный санкционный список по Беларуси: там больше 100 фамилий
25.09.2020 15:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Латвии
В санкционный список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, госТВ, Генпрокуратуры, Верховного и Конституционного суда, ЦИК и другие.
В списке — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и другие.
1. Первый заместитель командующего внутренними войсками МВД – начальник штаба
2. Заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков
3. Помощник командующего внутренними войсками МВД по финансовому обеспечению – начальник финансово-экономического управления Андрей Загорский
4. Начальник управления профилактики МВД Олег Каразей
5. Заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД — начальник управления организации исправительного процесса Владислав Мандрик
6. Командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома Николай Гореликов
(Список дополняется)
«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждены уголовные дела, конфискуются носители данных», — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, 31 августа внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы
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В списке - пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда...
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