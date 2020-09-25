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МИД Латвии опубликовал расширенный санкционный список по Беларуси: там больше 100 фамилий

25.09.2020 15:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Латвии опубликовал расширенный санкционный список по Беларуси, куда вошел 101 человек.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В санкционный список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, госТВ, Генпрокуратуры, Верховного и Конституционного суда, ЦИК и другие.

В списке — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и другие.

1. Первый заместитель командующего внутренними войсками МВД – начальник штаба 
Игорь Бурмистров

2. Заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков 

3. Помощник командующего внутренними войсками МВД по финансовому обеспечению – начальник финансово-экономического управления Андрей Загорский

4. Начальник управления профилактики МВД Олег Каразей

5. Заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД — начальник управления организации исправительного процесса Владислав Мандрик

6. Командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома Николай Гореликов

(Список дополняется)

«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждены уголовные дела, конфискуются носители данных», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 31 августа внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы заявили, что Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в страны Балтии.

 
 
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В списке - пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда...
 
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