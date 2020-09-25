«Люди в масках, один в форме ОМОНа, стали запихивать меня в автомобиль». Как судят адвоката Колесниковой

Источник материала: Tut.by

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак судят в суде Октябрьского района, передает корреспондент TUT.BY.



Фото: TUT.BY

Дело адвоката Казак в суде Октябрьского района рассматривает судья Александр Руденко. Она проходит по делу об административном правонарушении по статье 23.4 КоАП (Неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Ранее сообщалось, что на адвоката были составлены два протокола: по статьям 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (Неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Заседание должно было начаться в 15 часов. Но дело вернули на доработку «для устранения недостатков», и заседание перенесли на час. Реально рассмотрение началось после 17 часов. К началу заседания в деле осталась одна статья — «неповиновение требованиям сотрудников милиции». Заседание проходит онлайн.

Защитница Светлана Горбаток ходатайствовала об отмене в отношении подзащитной меры в виде административного задержания, указав на ее статус адвоката и наличие несовершеннолетних детей. Второй защитник Виктор Мацкевич ходатайствовал об изучении дела вместе с подзащитной и о конфиденциальном общении с Казак. Суд дал 5 минут Казак и ее адвокатам, объявив на это время перерыв.

Судья Александр Руденко зачитал протокол, из которого следовало, что Казак, будучи подозреваемой в совершении административного правонарушения, оказала неповиновение сотруднику милиции.

— Когда я шла по улице Коммунистической к автомобилю, меня окликнул мужской голос. Это были люди в масках, один в форме ОМОНа, они стали запихивать меня в автомобиль. Я стала спрашивать, похищение ли это, они ничего не ответили, тогда я стала сопротивляться, — рассказала свою версию Людмила Казак.

Казак связывает свое задержание с выполнением своих профессиональных обязанностей и защитой Марии Колесниковой. Казак рассказала, что в ответ на ее требования объяснить, на каком основании ее задерживают, ей сказали, что она сама все знает.

Уже в РУВД ей сообщили, что будет составлен протокол за участие в массовом мероприятии 30 августа.

Поддержать Людмилу Казак в суд пришло более 40 человек, среди которых коллеги и однокурсники, выпускники юрфака БГУ 1997 года.

(Будет дополнено.)

Как ранее рассказала Людмила Казак своим адвокатам, после задержания ее привезли в Центральное РУВД, работал с ней сотрудник РУВД Усик. Составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — «Участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции». Якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей.

— На самом деле она была в этот день в ТЦ «Галилео» с дочкой, покупали вещи к школе. Свидетелями в протоколах были указаны «Ивановы Иваны Ивановичи» — то есть лица, чьи персональные данные изменены. Копии протоколов ей не вручили. С материалами дела не ознакомили, — рассказал TUT.BY защитник адвоката Виктор Мацкевич.