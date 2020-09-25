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МАРТ определил новые требования к дискаунтерам

25.09.2020 18:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило новую инструкцию о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МАРТ пояснили, что изменения вызваны тем, что произошли изменения в структуре видов и типов розничных торговых объектов.

"С учетом международного опыта и практики функционирования дискаунтеров существенно изменено определение термина "Дискаунтер", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что подобные торговые объекты обладают собственной спецификой работы, потому что предоставляют гражданам возможность купить повседневные товары по более выгодным ценам.

"Кроме того, размещение товаров в торговом зале таких магазинов производится на складском оборудовании (стеллажи, поддоны, иное оборудование) и, как правило, в упаковке изготовителя", - обратили внимание в МАРТ.

Учитывая совокупность факторов к дискаунтерам теперь применяются следующие требования:

  • торговая площадь – от 250 до 2500 кв. м
  • размер торговых надбавок – не более 20%
  • методы продажи товаров – самообслуживание и традиционное обслуживание

При этом в новой редакции инструкции исключены такие виды классификации торговых объектов, как по типу конструкции, форме собственности, ведомственной подчиненности, уровню цен, месту нахождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые правила в инструкции по классификации розничных торговых объектов уже прошла общественное обсуждение и вступит в силу после официального опубликования.
 
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