МАРТ определил новые требования к дискаунтерам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило новую инструкцию о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МАРТ пояснили, что изменения вызваны тем, что произошли изменения в структуре видов и типов розничных торговых объектов.

"С учетом международного опыта и практики функционирования дискаунтеров существенно изменено определение термина "Дискаунтер", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что подобные торговые объекты обладают собственной спецификой работы, потому что предоставляют гражданам возможность купить повседневные товары по более выгодным ценам.

"Кроме того, размещение товаров в торговом зале таких магазинов производится на складском оборудовании (стеллажи, поддоны, иное оборудование) и, как правило, в упаковке изготовителя", - обратили внимание в МАРТ.

Учитывая совокупность факторов к дискаунтерам теперь применяются следующие требования:

торговая площадь – от 250 до 2500 кв. м

размер торговых надбавок – не более 20%

методы продажи товаров – самообслуживание и традиционное обслуживание

При этом в новой редакции инструкции исключены такие виды классификации торговых объектов, как по типу конструкции, форме собственности, ведомственной подчиненности, уровню цен, месту нахождения.