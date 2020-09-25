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Максим Знак за восемь суток голодовки похудел на 6 килограммов, в анализах - расхождение с нормой

25.09.2020 19:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокат Максим Знак, держащий голодовку восьмые сутки, за неделю похудел на 6 килограммов, в отдельных анализах у него есть расхождение с нормой. Об этом TUT.BY рассказал адвокат Дмитрий Лаевский.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В пятницу защитники посетили адвоката Максима Знака в СИЗО, где он уже восьмые сутки держит голодовку. Как сообщалось вчера, на седьмые сутки состояние Максима закономерно ухудшилось.

— Сегодня стали известны некоторые детали: за неделю Максим похудел на 6 кг, в отдельных анализах есть расхождение с нормой. За последнюю неделю его дважды переводили в новую камеру. Теперь он в камере № 46, — рассказал Лаевский.

По словам Лаевского, адвокаты вчера сообщили Знаку, что много людей в комментариях и сообщениях обратили внимание на ту проблематику, в связи с которой он начал голодовку — важность права в обществе.

— Фактически это то, что было целью. Но на момент нашей сегодняшней встречи пищу он не употреблял, только воду пьет, — сказал защитник.

Также сегодня защита обжаловала руководству Следственного комитета недавний отказ в прекращении уголовного преследования. Кроме того, на рассмотрении в Генпрокуратуре находится жалоба на обвинение, поданная защитой 21 сентября. Кроме того, 23 сентября защитой заявлено ходатайство следователю об устранении нарушения права на защиту.

— Мы настаиваем на полной невиновности Максима Знака, поскольку все его высказывания были абсолютно правомерны и сделаны в рамках адвокатской деятельности, — заявили защитники адвоката.

Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО № 1 Минска. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат объявил голодовку 18 сентября в знак несогласия с предъявленными ему обвинениями в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной...
 
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