Правозащитники назвали имя еще одного политзаключенного в стране

Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали политзаключенным задержанного 15 сентября жителя «двора перемен» Степана Латыпова. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правозащитники заявили о признании Степана Латыпова политическим заключенным и потребовали немедленно освободить его из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Правозащитники также требуют освободить всех политических заключенных, остановить насилие и репрессии в отношении граждан страны.

«Следует отдельно обратить внимание на факты нарушения законных прав задержания Латыпова — нарушение принципа презумпции невиновности. В сюжетах, продемонстрированных по нескольким телеканалам национального телевидения, носивших явно обвинительный уклон, утверждалось о фактах совершения противоправных действий Латыповым, создавался образ крайне опасного для общества человека. Между тем данные факты еще не были доказаны ни органами следствия, ни тем более приговором суда, вступившим в законную силу», — сказано в сообщении правозащитников.

Напомним, Степана Латыпова задержали 15 сентября, как сообщал тогда адвокат, по подозрению по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Позже оказалось: мужчину еще подозревают в намерении применить яд против силовиков. Об этом сообщили по телевидению. Якобы Латыпов хотел использовать для этого дифосфин и «препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин». По версии милиции, Степан Латыпов вынашивал план обработать ядами земельные участки и дачи милиционеров, распылить во время акции вещество возле сотрудников ОМОНа и внутренних войск.