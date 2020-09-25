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Правозащитники назвали имя еще одного политзаключенного в стране
26.09.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитники признали политзаключенным задержанного 15 сентября жителя «двора перемен» Степана Латыпова. Об этом
Правозащитники заявили о признании Степана Латыпова политическим заключенным и потребовали немедленно освободить его из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Правозащитники также требуют освободить всех политических заключенных, остановить насилие и репрессии в отношении граждан страны.
«Следует отдельно обратить внимание на факты нарушения законных прав задержания Латыпова — нарушение принципа презумпции невиновности. В сюжетах, продемонстрированных по нескольким телеканалам национального телевидения, носивших явно обвинительный уклон, утверждалось о фактах совершения противоправных действий Латыповым, создавался образ крайне опасного для общества человека. Между тем данные факты еще не были доказаны ни органами следствия, ни тем более приговором суда, вступившим в законную силу», — сказано в сообщении правозащитников.
Напомним, Степана Латыпова
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Правозащитники признали политзаключенным задержанного 15 сентября жителя «двора перемен» Степанова Латыпова.
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