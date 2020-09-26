Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 26 сен – Sputnik. Руководство Псковской области в ходе визита в Беларусь посетило различные объекты Витебщины, передает корреспондент Sputnik.

28 и 29 сентября в Минске пройдет VII Форум регионов Беларуси и России, главной темой которого станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России ". В рамках форума в Витебскую область прибыла делегация из Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, чтобы пообщаться с витебскими коллегами и договориться о сотрудничестве в различных сферах.

Кроме того, гости планируют посетить "Дожинки-2020", которые пройдут в эти выходные в областном центре.

"К сожалению, за последние годы товарооборот между нашими областями уменьшился по различным причинам, в том числе, из-за пандемии. Но, несмотря на это, дружба между регионами крепла", - отметил губернатор Витебской области на встрече со своим псковским коллегой.

Ведерников, в свою очередь, подчеркнул, что на "фундаменте дружбы" можно построить дальнейшее совместное экономическое развитие двух областей.

"В любой экономике есть направления, которые развиты лучше, а есть отстающие отрасли. Наши встречи и дальнейшее сотрудничество – хороший повод поделиться положительным опытом работы в различных областях, и, скажем так, подтянуть слабые направления", - подчеркнул Ведерников.

Он отметил, что у экономического союза двух регионов есть и большие перспективы в рамках общего импортозамещения.

"Место, где хочется жить"

Одним из ключевых предприятий, которое посетил псковский губернатор, стало сельскохозяйственное производство "Мазоловогаз ", побывал он и в агрогородке Мазолово. Как отметил перед поездкой глава Витебского облисполкома Николай Шерстнев, подобных агрогородков в Витебском районе несколько, но этот находится ближе к городу.

© Sputnik / Павел Вур СПК "Мазолово" в начале 2000-х был убыточным, но после присоединения к "Витебскоблгазу" постепенно преображалось

Производство было организовано в 2005 году, когда убыточное СПК "Мазолово" присоединили к унитарному предприятию "Витебскоблгаз". С тех пор предприятие и агрогородок модернизировали, создали развитую инфраструктуру и внедрили новейшие технологии.

Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, производством и реализацией молока, различных зерновых культур, семян многолетних трав и комбикормов. Как отметил перед поездкой губернатор Витебской области: "Мы старались, чтобы Мазолово соответствовало термину "Деревня будущего".

"В октябре мы планируем запустить суперсовременную ферму на 1800 коров, поэтому нам интересно понаблюдать процесс здесь. Этот опыт интересен еще и тем, что показывает, как может сильное предприятие поднять слабые и убыточные", - объяснил журналистам Ведерников.

На встрече с Шерстневым, которая состоялась после поездки по Витебской области, псковский губернатор отметил: "Мазолово" - образ деревни будущего, к которой нужно стремиться".

Коллеги губернатора, которым тоже понравилось Мазолово, добавили: "Это место, где хочется жить".

© Sputnik / Павел Вур Власти Псковщины и Витебщины договорились об ответном визите

В свою очередь Шерстнев сообщил россиянам, о том, что не все предприятия в регионе настолько развиты.

"Мы не распыляем деньги, а стараемся их концентрировать в каком-то одном месте. Например, в каждом районном АПК мы создаем два-три образцово-показательных хозяйства, чтобы остальные видели, к какому уровню им надо стремиться. Примерно по такому принципу работают и "Дожинки ": мы начинаем вкладывать средства в населенный пункт, где намечается провести праздник, за три года до мероприятия, и к назначенному времени город не узнать", - сообщил губернатор гостям.

СЭЗы

Михаил Ведерников отметил, что области собираются развивать сотрудничество не только в перспективных экономических направлениях, но также и там, где регионы не будут конкурировать друг с другом, а, наоборот, смогут плодотворно взаимодействовать. Причем россияне готовы "гибко обсуждать все вопросы сотрудничества".

© Sputnik / Павел Вур В "Мазолово" занимаются разведением скота, продажей молока, зерновых культур, семян и комбикормов

Особенно удивило гостей, что в Витебской области большое количество свободных экономических зон.

"У нас есть две особые экономические зоны: "Моглино " и "Моглино 2 ". Но нас заинтересовало, как создаются экономические зоны в Витебской области, а, точнее, тот факт, что СЭЗы формируются вокруг предприятия с развитой инфраструктурой и повторяют направление деятельности, в котором работает предприятие", - сообщил Ведерников.

Он отметил, что в данном секторе экономики области могли бы обменяться опытом и наладить плодотворное сотрудничество.

Ответные визиты

На встрече губернаторы договорились об ответном визите витебской стороны в Псков. Кроме того, руководители регионов обсудили проведение в следующем году дней Псковской области в Витебске и наоборот.

Договорились и о создании патриотического лагеря, причем туда планируют отправить не только витебских и псковских ребят, но также пригласить детей из Могилевской, Гомельской, Смоленской и Калининградской областей. Лагерь собираются открыть в рамках "Кургана дружбы" - ежегодного мероприятия, где встречаются ветераны ВОВ.

© Sputnik / Павел Вур Власти Псковской области хотят наладить сотрудничество и в вопросе создания свободных экономических зон

Курган дружбы был насыпан в Верхнедвинском районе в 1959 году в честь партизан трех государств: Беларуси, Латвии и России. С тех пор ежегодно на памятном месте проходят встречи участников войны и молодежи.

Как отметили представители российской делегации, перед поездкой в Минск им нужно завершить еще два запланированных мероприятия: изучить ведение ЖКХ в Витебской области и посетить "Дожинки-2020".

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