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БЕЛАЗ занял у банков 100 млн долларов. Ожидает небольшую прибыль в течение трех лет

26.09.2020 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский автомобильный завод (БЕЛАЗ) выпустил новые облигаций на 100 млн долларов. Покупателями стали 4 крупных банка, следует из проспекта эмисcии облигаций. В документе также раскрыт бизнес-план жодинского госгиганта на три ближайших года: сверхдоходов ждать не стоит.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Согласно проспекту эмиссии, размещение трехлетних ценных бумаг осуществлено путем закрытой продажи четырем банкам, в том числе государственным Беларусбанку и Белагропромбанку и дочерним структурам российских Сбербанка и ВЭБа — БПС-Сбербанку и БелВЭБу. Размер дохода по облигациям БЕЛАЗа установлен на уровне 7% годовых.

Эмиссия проводится в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности БЕЛАЗа, погашения кредитов, в том числе досрочного, а также размещения свободных средств на депозитах, говорится в документах.

В проспекте эмиссии также содержатся сведения о текущем финансовом положении производителя карьерных самосвалов. Оно достаточно непростое. На 1 августе 2020 года чистая прибыль госкомпании составляла 5,56 млн рублей, дебиторская задолженность — 926,38 млн рублей, кредиторская задолженность — 227,44 млн рублей, сумма долгосрочных кредитов и займов — 151,45 млн рублей, а краткосрочных кредитов и займов — 901,62 млн рублей. Стоимость чистых активов — 1,5 млрд рублей.

Предприятие полагает, что выручка в 2021 году составит 1,067 млрд рублей, в 2022 — 1,22 млрд рублей, а в 2023 году — 1,488 млрд рублей. Прогноз чистой прибыли составляет 10, 25 и 40 млн рублей соответственно.

Данные показатели на порядок ниже, чем в прежние годы. В 2018 году белорусская госкомпания продала продукции более чем на миллиард долларов. По итогам 2019 года объем реализации, по данным самой компании, составил 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 265,6 млн рублей (около 120 млн долларов).

В 2019 году произошло падение цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь на уголь. Горнодобывающие компании сократили объемы добычи сырья, уменьшили капитальные затраты, вывели из эксплуатации горнодобывающее оборудование, не спешат инвестировать в новые проекты — соответственно, нет спроса на карьерную технику. Падение цен на уголь совпало с насыщением стратегического рынка сбыта БЕЛАЗа — России, говорили TUT.BY на жодинском автогиганте. Наиболее востребована техника БЕЛАЗа была как раз в угольной промышленности — 46% от общего объема продаж.

БЕЛАЗ ожидает в 2021−23 годах увеличение объемных показателей с учетом возможной стабилизации основных рынков сбыта продукции, говорится в проспекте эмиссии.

Компенсировать падение спроса на жодинском предприятии намерены путем наращивания поставок карьерных самосвалов в страны дальнего зарубежья и разработкой инновационной продукции.

Возможно, на пользу пойдут и кадровые перестановки на БЕЛАЗе, который недавно возглавил уроженец Жодино Сергей Никифорович. Он сменил на посту гендиректора Петра Пархомчика, которого Александр Лукашенко назначил министром промышленности.

 
 
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Белорусский автомобильный завод (БЕЛАЗ) выпустил новые облигаций на 100 млн долларов. Покупателями стали 4 крупных банка. Это следует из проспекта эмисcии облигаций....
 
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