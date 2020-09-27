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В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?

27.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall на 1 этаже представлен демонстрационный болид команды McLaren Racing. Эту возможность предоставит всем минчанам бренд VELO в рамках сотрудничества со знаменитой британской гоночной командой.

В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?

Впервые в Беларуси представлен демонстрационный болид команды McLaren Racing. Эту возможность предоставил всем минчанам бренд VELO в рамках сотрудничества со знаменитой британской гоночной командой.

В ТРЦ Dana Mall вы сможете не только увидеть болид и сфотографироваться с ним, но и выиграть фирменные призы от брендов VELO и McLaren Racing.

В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?

У вас есть отличная возможность почувствовать себя настоящим комментатором королевских гонок F1, стать участником квиза, а также испытать себя в соревнованиях нейрогонок, в которых необходимо управлять машинками силой мысли.

В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?

Стоит отметить, что месяц назад британская команда «Формулы-1» McLaren Racing и Miory Steel (Миорский металлопрокатный завод) объявили о старте долгосрочного партнерства. Целью партнерства «является привлечение внимания к заводу на международном уровне и поддержка развития бренда Miory Steel», сообщает пресс-служба молодого предприятия по производству жести электролитического лужения и холоднокатаного листа. Завод планирует производить до 240 тысяч тонн белой жести в год для потребителей не только в Беларуси, но и стран СНГ, Европы, Азии и Америки. Информация о подписании договора о многолетнем партнерстве в рамках сезонов «Формулы-1» есть и на официальном сайте McLaren.

В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?

- Мы очень воодушевлены предстоящим партнерством с McLaren Racing. Наше сотрудничество видится нам долгосрочным, инновационным, взаимовыгодным для всех его участников. Партнерство с ведущей командой гонок „Формулы-1“ является первым случаем в истории суверенной Беларуси. И данное достижение позволяет нам с вдохновением смотреть в будущее, ожидать активного взаимодействия на всех уровнях партнерства и быть уверенными, что развитие наших отношений будет гармоничным, — отметил председатель Совета директоров Miory Steel Алексей Коваленок.

Начиная с Гран-при Бельгии логотип Miory Steel появится на болидах команды MCL35 и форме сотрудников и гонщиков McLaren.

В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?

 
 
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С 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall на 1 этаже представлен демонстрационный болид команды McLaren Racing. Эту возможность предоставит всем минчанам бренд VELO в рамках...
 
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