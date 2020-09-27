В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?

- Мы очень воодушевлены предстоящим партнерством с McLaren Racing. Наше сотрудничество видится нам долгосрочным, инновационным, взаимовыгодным для всех его участников. Партнерство с ведущей командой гонок „Формулы-1“ является первым случаем в истории суверенной Беларуси. И данное достижение позволяет нам с вдохновением смотреть в будущее, ожидать активного взаимодействия на всех уровнях партнерства и быть уверенными, что развитие наших отношений будет гармоничным, — отметил председатель Совета директоров Miory Steel Алексей Коваленок.

Начиная с Гран-при Бельгии логотип Miory Steel появится на болидах команды MCL35 и форме сотрудников и гонщиков McLaren.