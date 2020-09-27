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В Dana Mall выставлен гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1». Что он там делает?
27.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall на 1 этаже представлен демонстрационный болид команды McLaren Racing. Эту возможность предоставит всем минчанам бренд VELO в рамках сотрудничества со знаменитой британской гоночной командой.
Впервые в Беларуси представлен демонстрационный болид команды McLaren Racing. Эту возможность предоставил всем минчанам бренд VELO в рамках сотрудничества со знаменитой британской гоночной командой.
В ТРЦ Dana Mall вы сможете не только увидеть болид и сфотографироваться с ним, но и выиграть фирменные призы от брендов VELO и McLaren Racing.
Стоит отметить, что месяц назад британская команда «Формулы-1» McLaren Racing и Miory Steel (Миорский металлопрокатный завод)
- Мы очень воодушевлены предстоящим партнерством с McLaren Racing. Наше сотрудничество видится нам долгосрочным, инновационным, взаимовыгодным для всех его участников. Партнерство с ведущей командой гонок „Формулы-1“ является первым случаем в истории суверенной Беларуси. И данное достижение позволяет нам с вдохновением смотреть в будущее, ожидать активного взаимодействия на всех уровнях партнерства и быть уверенными, что развитие наших отношений будет гармоничным, — отметил председатель Совета директоров Miory Steel Алексей Коваленок.
Начиная с Гран-при Бельгии логотип Miory Steel появится на болидах команды MCL35 и форме сотрудников и гонщиков McLaren.
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С 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall на 1 этаже представлен демонстрационный болид команды McLaren Racing. Эту возможность предоставит всем минчанам бренд VELO в рамках...
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