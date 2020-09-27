Макей в ООН: Продолжается «внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя»

Источник материала: Tut.by

В мире забыли, что такое диалог, а Беларуси пытались навязать «цветную революцию», но попытка не удалась, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая перед делегатами 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Текст выступления приводит официальный сайт ООН.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Беларусь: ситуация «непростая в силу определенных обстоятельств»

Владимир Макей осудил «усугубившиеся попытки ряда стран в угоду своим узким политическим амбициям злоупотреблять трибуной ООН, включая Совет Безопасности». «Речь идет, в том числе, о сфокусированном внимании отдельных западных стран к ситуации в Беларуси, которая действительно сейчас сложилась непростая в силу определенных обстоятельств, навязанных нам, прежде всего, извне», — сказал глава МИД Беларуси.

Он заявил, что на президентских выборах "народ сделал свой выбор". «Выбор в пользу стабильного и процветающего государства. Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране», — считает Макей. Он заявил, что внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя, продолжается.

«Отдельные, граничащие с цинизмом, заявления со стороны ряда наших западных соседей о, якобы, заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются ничем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», — сказал Макей.

Министр считает, что санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект. Он сказал, что будущее Беларуси будет решаться ее народом, но не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, которая, как заявил Макей, уже начата в стране.

Мир: Разучились вести диалог

Макей заявил, что после вспышки пандемии «практически все разбежались по национальным квартирам, закрыли границы и прекратили контакты с внешним миром», а Беларусь не пошла по такому, как он сказал, «сомнительному» пути.

«Ведущие эксперты и аналитики активно высказываются о ее глобальных последствиях и влиянии на мировую политику и экономику. Во многих оценках речь идет о „сдвигах парадигмы“ и „тектонических изменениях“. Возможно. Время покажет», — сказал глава МИД Беларуси.

По его словам, пандемия четко показала, что международное сообщество в сложной ситуации не смогло оправдать возлагавшиеся на него надежды. При этом Макей уверен, что подход Беларуси к пандемии «себя оправдал».

Он отметил, что пандемия на время отодвинула на второй план другие мировые проблемы, многие из которых, по мнению Макея, нельзя решить из-за отсутствия диалога.

«Мы забыли, что такое диалог, а если и помним, то разучились им пользоваться. Должен заметить, что уже на протяжении нескольких лет Беларусь активно призывает возобновить широкий диалог по международной безопасности, направленный на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами», — отметил глава МИД Беларуси.

«Только сотрудничество, основанное на принципах Устава ООН, является единственной альтернативой „естественному отбору“ и „выживанию сильнейшего“. Учитывая современные технологии и информационные возможности, которые сегодня доступны не только государствам, но и негосударственным субъектам, мы должны полностью осознавать те риски, к которым приводят политическое, экономическое и военное противостояние, безответственное соперничество, „травля“ неугодных стран», — добавил министр.